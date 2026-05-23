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    首頁 > 政治

    民眾黨基層出走、黃國昌致歉 柯文哲緩頰：換我來也不會做得更好

    2026/05/23 16:29 記者甘孟霖／台北報導
    民眾黨創黨主席柯文哲（中）。（記者叢昌瑾攝）

    民眾黨創黨主席柯文哲（中）。（記者叢昌瑾攝）

    年底地方選舉將近，台灣民眾黨近期卻連爆地方基層出走潮，黨主席黃國昌22日晚間也發文致歉。民眾黨創黨主席柯文哲今（23）日說，這件事每個黨都有，只是在民眾黨被放大了，且他也幫黃國昌緩頰，「我來做也不會做得更好」。

    柯文哲今受訪說，民眾黨是新興政黨，從一人政黨要變成有制度的黨，建立制度的過程中不免有風波，黃國昌自責認為能做更好，但其實換他來做，也不會做得更好，初選有人要求直接提名，不然就要脫黨，甚至跑到民進黨開始罵民眾黨，這怎麼處理？也是沒辦法處理啊。

    他說，這件事在其他的黨也有，只是在民眾黨被擴大報導，他認為該做的還是要做，制度要建立，過程中當然有風波，再想想看，選舉結束後還是會按照民眾黨傳統，再做檢討報告，現階段有制度還是照制度嘛，總不能說不要比初選，直接徵召，哪有這回事？

    柯文哲強調，今年民眾黨議員席次一定會增加，至於增加多少就是盡力而為，這是他現在努力的目標。

    媒體也問，前民眾黨發言人楊寶楨退黨，上節目說柯文哲被黨中央圍住，其他人不太容易接近？柯文哲說，他不是在家裡就是在台玻大樓的辦公室，除了他在牢裡之外，要找他一定找得到，這個別牽拖。

    另外，媒體問柯文哲有關桃園八德選區江沛育稱民調較高卻未被提名，柯文哲說，江自己也知道為什麼被中評會停權，民眾黨也沒有在公開場域打江，他大概都知道原因，一樣米養百樣人，如何在紛擾的世界平穩往前進，初選一定有風波，有人的地方就有江湖。

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