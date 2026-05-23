蔣萬安舉大巨蛋、輝達駁無願景 沈伯洋：已經存在的不叫願景

民進黨台北市長參選人沈伯洋今下午受訪解釋，城市願景是指對未來規劃，而不是像大巨蛋已經存在的，這不叫願景。（記者塗建榮攝）

民進黨台北市長參選人沈伯洋日前表示，台北市長蔣萬安缺乏城市願景，處理事情就會零零落落。蔣今早回應，大巨蛋與輝達都是具體城市願景。沈伯洋今下午受訪解釋，城市願景是指對未來規劃，而不是像大巨蛋已經存在的，這不叫願景。他也說明，若輝達進駐是願景，應思考如何變成實質科技聚落，像新加坡或是紐約BigApps。沈更說，林延鳳議員提到，連電都還沒有解決，那這個願景到底要如何發展？

沈伯洋說，以一個城市的願景來講，不能只看點，或者不能只看線，我們要點、線、面都看。所以假設說輝達進駐是一個願景的話，真正我們應該做的是，要怎麼樣讓這邊變成一個實質的科技聚落。而這個科技聚落，不能只是硬體而已。台北市政府本來就有地下3D化的系統，那如果你在這邊做，你要不要做地下的智慧物流？你在地上，除了本來中央就已經在討論的無人載具沙盒之外，你要不要做更多？

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他指出，目前來講除了硬體之外，我看到市政府有提到說要招商，但你招商的本錢在哪裡？招商的本錢需要人。你這邊現在的住宅速度，有沒有辦法趕上當時宣稱的人數開發？這個AI的聚落在哪裡？並舉例說，新加坡就有做啊！或者說像紐約的BigApps，他們也有成功真正的招商，其實是要靠在地的人才以及人才的進駐。

沈伯洋說，如果我們今天真的把北士科要當做一個科技聚落的話，我們所需要的是，它能夠成為我們國家級的智庫跟城市級的智庫，它可以成為北市府的大腦外包。這個也不是隨口講而已，這是首爾已經做非常久的事情。

他認為，如果你要喊2035年我們要成為AI前十大城市，那你要有一些標準。你的標準如果沒有研究院，那要怎麼去計算這個城市AI論文的產出？要怎麼去計算AI人才進駐的密度？況且，如林延鳳議員提到的，基礎設備電力都還沒解決，那這個願景到底要如何發展？

沈伯洋強調，整體的願景應該像是這樣子，它有一個生態系，它不是只有單線地在想說我要蓋多少住宅、交通要怎麼改善，而是你要人才進駐，形成一個真正的聚落，這個才叫做完整的生態系，這個才叫做對城市的願景。

台北市議員林延鳳。（記者塗建榮攝）

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