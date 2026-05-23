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    首頁 > 政治

    逾80億改建前鎮漁港 多功能水產品運銷中心何時啟用？高市海洋局這樣說

    2026/05/23 15:59 記者洪定宏／高雄報導
    前鎮漁港多功能水產品運銷中心早已完工，仍遲遲未見開幕啟用，爭議不斷。（記者洪定宏攝）

    前鎮漁港多功能水產品運銷中心早已完工，仍遲遲未見開幕啟用，爭議不斷。（記者洪定宏攝）

    行政院斥資超過80億元改建前鎮漁港，雖然部分延宕的工程已陸續完工，但備受矚目多功能水產品運銷中心仍遲遲未見開幕啟用，由於這是立委賴瑞隆爭取的重大政績，如今高雄市長改選在即，引發地方議論。

    據了解，因為仍有上百攤商拒絕遷入運銷中心，導致遲遲無法營運，曾有國民黨籍的高市議員在4月29日質詢指這是賴瑞隆的重大政績，調侃說「你們這樣搞，還得了」；海洋局長石慶豐答詢稱預計6月試營運、9月開幕。然而，主政的漁業署雖在官網列入「每日輿情摘要」，近1個月來，仍未主動說明。

    海洋局表示，多功能水產品運銷中心由漁業署委託內政部國土管理署代辦，去年8月25日竣工，今年2月13日驗收合格、4月14日移交漁業署；規劃1樓魚市場，2樓美食餐飲及展售空間，3樓海洋文化推廣館及食魚文化烹飪教室，漁業署與高雄區漁會簽訂維護管理契約。高雄區漁會指出，已與攤商公會及主要攤商溝通協調，待最終進駐方案確認後，將展開攤商統計作業，並持續強化輔導營運機制。

    不過，因為高市府代辦的工程早已完工啟用，但漁業署主政的工程及招標多次延宕，地方人士憂心，前鎮漁港曾在總統大選期間被國民黨攻擊，如今多數攤商不滿運銷中心的租金及空間設計，多次找國民黨立委柯志恩陳情，柯志恩協助辦理會勘、協調，並發文批評，但正副署長及公關都在台北的漁業署，不曾主動回應，任由輿論發酵，是否成為市長選舉變數有待觀察。

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