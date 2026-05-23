美暫停對台140億元軍售 黃國昌呼籲政府要求美國說明清楚

對於美國暫停對台140億美元軍售，民眾黨主席黃國昌呼籲政府應該要求美國說明清楚。（記者謝武雄攝）

美國海軍部代理部長高雄21日出席聯邦參議院聽證會時證實，美國正暫停140億美元對台軍售案，對此，民眾黨主席黃國昌今（23日）在桃園市受訪表示，元月訪美時，美方對於第二批軍售私底下都說沒有問題，但就是不願公開宣示，如今出現這樣的變化，呼籲政府要求美國那邊能夠說明清楚，大家還是希望台美的關係堅若磐石。

黃國昌說，年初訪美隨行的有立委王安祥，當時很明確的跟美方表示，民眾黨支持美國對台灣必要的軍售，也希望公開宣示第二批軍售案，但是民眾黨訪美團就是等不到美方任何公開的宣示，只有私底下傳達第二批軍售沒有問題。

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黃表示，回國後，民眾黨立院黨團還在總召陳清龍帶領下跟王安祥很認真、很負責的設計出了一個非常務實制度，把第二批的軍售放到軍購特別條例裡面，明確的要求要有發價書，而且依照發價書來核實編列預算，為國人看緊荷包，軍購特別條例也在5月8號三讀通過。

黃國昌說，對於美方日前的說法非常遺憾，呼籲政府要求美國那邊能夠說明清楚，因為當初美方要我方買軍購時信誓旦旦，如今竟然出現了這樣子的變化，對於台美的關係，大家還是希望真如大家所期待的堅若磐石，畢竟守護台灣的自由、民主、法治，守護好每個人共同生活的土地，是絕對不會退讓的底線跟信念。

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