為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    美暫停對台140億元軍售 黃國昌呼籲政府要求美國說明清楚

    2026/05/23 15:36 記者謝武雄／桃園報導
    對於美國暫停對台140億美元軍售，民眾黨主席黃國昌呼籲政府應該要求美國說明清楚。（記者謝武雄攝）

    對於美國暫停對台140億美元軍售，民眾黨主席黃國昌呼籲政府應該要求美國說明清楚。（記者謝武雄攝）

    美國海軍部代理部長高雄21日出席聯邦參議院聽證會時證實，美國正暫停140億美元對台軍售案，對此，民眾黨主席黃國昌今（23日）在桃園市受訪表示，元月訪美時，美方對於第二批軍售私底下都說沒有問題，但就是不願公開宣示，如今出現這樣的變化，呼籲政府要求美國那邊能夠說明清楚，大家還是希望台美的關係堅若磐石。

    黃國昌說，年初訪美隨行的有立委王安祥，當時很明確的跟美方表示，民眾黨支持美國對台灣必要的軍售，也希望公開宣示第二批軍售案，但是民眾黨訪美團就是等不到美方任何公開的宣示，只有私底下傳達第二批軍售沒有問題。

    黃表示，回國後，民眾黨立院黨團還在總召陳清龍帶領下跟王安祥很認真、很負責的設計出了一個非常務實制度，把第二批的軍售放到軍購特別條例裡面，明確的要求要有發價書，而且依照發價書來核實編列預算，為國人看緊荷包，軍購特別條例也在5月8號三讀通過。

    黃國昌說，對於美方日前的說法非常遺憾，呼籲政府要求美國那邊能夠說明清楚，因為當初美方要我方買軍購時信誓旦旦，如今竟然出現了這樣子的變化，對於台美的關係，大家還是希望真如大家所期待的堅若磐石，畢竟守護台灣的自由、民主、法治，守護好每個人共同生活的土地，是絕對不會退讓的底線跟信念。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播