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    首頁 > 政治

    年歲到了就該認！李來希開砲馬辦風暴：別再出來丟人現眼

    2026/05/23 15:50 即時新聞／綜合報導
    全國公務人員協會前理事長李來希。（資料照）

    全國公務人員協會前理事長李來希。（資料照）

    前總統馬英九指控馬英九基金會前執行長蕭旭岑、王光慈破壞財政紀律一事持續延燒。馬英九的妻子周美青罕見發聲明，「為使馬英九日後之醫療需求及照護有妥善之安排」，已委請馬英九大姊馬以南擔任執行者，必要時代表馬家人對外說明。馬英九卻馬上大動作澄清，指上述聲明未經過他同意，讓外界霧裡看花。對此，全國公務人員協會前理事長李來希昨日在臉書痛批：「年歲到了該認就要認，別再出來丟人現眼！留點聲名給後人懷念吧！」

    李來希昨日在臉書評論馬辦風暴整起事件根本是「歹戲拖棚」。馬辦昨釋出影片中，可見馬英九親筆寫下聲明回覆外界，但李來希質疑：「正常人書寫文字需要旁人在側指導？還要一字一句的邊寫邊念出聲？」他還說，一個退職總統籌組的基金會竟連董事會都無法正常召開，可見問題的嚴重性。

    李來希最後也表示，病人通常不知道自己有病，特別是失智的人，病人與其配偶對病情認知不同，這羅生門該如何解套，大家都在看；「只是，年歲到了該認就要認，別再出來丟人現眼！留點聲名給後人懷念吧！」

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