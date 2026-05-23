小草護航黃國昌有選舉行程 馬英九前幕僚開嗆：這算在跑？

不少小草列出黃國昌行程試圖平反。（取自Threads、臉書）

前民眾黨發言人楊寶楨日前宣布脫黨參選台中市議員，被民眾黨主席黃國昌狠酸「很少看到有人參選是用嘴選舉」。資深媒體人黃光芹反問「黃國昌不也是用嘴參選？」結果激怒一票小草。曾擔任前總統馬英九幕僚的時事評論員周偉航，今日在臉書發文表示，看了昌粉拿黃國昌的逐日行程來辯駁，他只想說：「呃，這樣算有在跑嗎？」

黃光芹昨日在直播中途遭小草「出征」，氣得她暫停直播，飆罵黃國昌、小草長達近30分鐘，她更批評，黃國昌先前選新北市根本就是「選假的」，跟別人親自下去跑行程完全不同，而小草則是拿出黃國昌的行程辯駁。

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周偉航表示，1998年曾在馬英九台北市長競選總部任職，擔任馬英九隨行秘書。今日他在粉專發文表示，1998年自己負責處理馬英九部分中正萬華的行程，曾經一天排了21個行程，早上五點半他家樓下出發，晚上11或12點送他到家收工。絕大多數是公開掃街、拜訪里長，少部分是民間社團餐會與紅白場。

周偉航說，其他五區的行程助理也都是類似排法，還有人最高排到一日27個行程，讓馬英九翻臉。

周偉航表示，是否因為這種操勞排法造成馬一輩子的身心創傷，自己不確定，但他記得陳水扁當時的行程也差不多滿。「所以黃國昌有沒有在跑，是不是用嘴在選，呃，這還需要討論嗎？」

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