美暫緩對台軍售？立院國民黨團批賴清德執意台獨路線拖累國防

立法院國民黨團表示，面對當前嚴峻的台海情勢，國民黨一向主張和平保台，然而，民進黨政府與總統賴清德卻執意採取激進的台獨路線，不僅引發國際疑慮，更讓台灣的國防防衛能力陷入危險的境地。（圖截取自立法院國民黨團臉書）

外媒報導，美國海軍代理部長高雄日前出席參議院撥款委員會舉行的聽證會表示，美國暫緩「對外軍售」是為確保對伊朗的「史詩怒火」行動有充足庫存，而對台軍售則取決於戰爭部長及國務卿。對此，立法院國民黨團表示，面對當前嚴峻的台海情勢，國民黨一向主張和平保台，然而，民進黨政府與總統賴清德卻執意採取激進的台獨路線，不僅引發國際疑慮，更讓台灣的國防防衛能力陷入危險的境地。

立法院國民黨團指出，最近美國海軍部長公開指出，價值高達140億美金的關鍵軍售案因故延遲，這對於一向愛給在野黨扣紅帽子的民進黨來講，無疑是重重的打臉，更令人憂心的是，面對美國方面針對台獨議題的嚴厲示警，以及國際輿論（如英國BBC）對於民進黨政府持續激進台獨立場的解讀，賴清德與執政團隊竟毫無悔意，絲毫沒有調整路線的打算。這種「一意孤行」的態度，這難道不正是讓軍購案遭推遲、甚至面臨取消風險的元兇嗎？

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黨團嚴正呼籲，台海安全靠和平，而非政治操弄，兩岸關係的穩定，才是台灣安全的最大基石，放棄不切實際的台獨主張，回歸務實的和平對話，才能真正贏得國際社會的信任與支持。國防不應被拖累，國防建設是為了保衛全體國人，而非服務於特定政黨的意識形態，請民進黨政府認清現實，不要因為錯誤的路線，導致台灣喪失了提升自我防衛能力的關鍵機會。

黨團表示，國家安全禁不起政治豪賭。請賴清德以民為本，放棄政治對抗，還給台灣一個穩定、安全的未來。

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