指馬英九陷窘境 林俊憲：晚年醜態咎由自取

民進黨立委林俊憲。（資料照）

前總統馬英九的妻子周美青前天罕見發聲明，「為使馬英九日後之醫療需求及照護有妥善之安排」，已委請馬英九大姊馬以南擔任執行者，必要時代表馬家人對外說明。馬英九昨卻大動作回應，稱該聲明未經過他同意。對此，民進黨立委林俊憲表示，一生最愛面子的馬英九，晚年卻落得這副醜態，只能怪他自己卸任後不安份，濫用頭銜影響台灣的未來，咎由自取罷了。

林俊憲在臉書PO文表示，害馬英九陷入今天這種窘境的，終究還是他自己，說實話，看完馬英九和金溥聰發布的影片後，非常訝異，因為這太不像他的行事作風，之前說過，要看懂馬英九這個人，什麼金錢、權力都不是重點。那最重要的是什麼？是面子，在鏡頭前公開講自己基金會的醜聞、讓金溥聰指揮一舉一動，這種影片以前是絕對不可能看到的，因為太丟人。

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林俊憲指出，我們無從得知馬英九身邊這群人的恩怨細節，但有一點是確定的，那就是此事跟幾個月前蕭旭岑他們被開除的事件有關，當時林俊憲也分析過，金溥聰、蕭旭岑兩個人，背後分別代表不同的勢力，在爭奪對馬英九這個「品牌」的主導權。

林俊憲續指，為何用「品牌」這個詞？因為這就是馬英九卸任後做的事，利用前總統身分，擅自代表台灣跑去中國、發表國際投書，向國際社會傳達錯誤訊息，沒有前總統的頭銜，現在的馬英九什麼都不是，但這個頭銜是全台灣人民所賦予，也是中共眼中最大的利用價值，卻被他個人濫用。

林俊憲直言，所以，接下來怎麼看馬英九事件？很簡單，馬英九跟他身邊的人都不重要，只看中共和他們的協力者如何試圖引導這件事的輿論，就能逐漸看出真相了，一生最愛面子的馬英九，晚年卻落得這副醜態，只能怪他自己卸任後不安份，濫用頭銜影響台灣的未來，咎由自取罷了。

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