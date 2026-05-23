揭民眾黨危機核心 李忠憲：過度依賴人格崇拜與菁英神話

學者李忠憲。（資料照）

台灣民眾黨近期連爆地方基層出走潮，民眾黨主席黃國昌22日深夜發聲表示，這段時間因為許多黨內的紛擾，讓大家擔心了，他感到非常抱歉，並會持續檢討、改正。對此，學者李忠憲表示，當一個政黨過度依賴人格崇拜與「菁英神話」，卻缺乏穩定價值與組織文化時，一旦光環開始褪色，內部矛盾就會快速浮現。

李忠憲在臉書PO文表示，「黃國昌把民眾黨弄快倒了，連黃光芹都在節目痛罵，我在他剛開始當主席的時候，說他並不像柯文哲是台大醫學系畢業，在台灣的升學主義，對小草的魅力相對來講褪色很多。我相信他自己也發現，才會有這種棄醫從法的說法，越需要反覆強調『自己本來可以成為什麼』的人，往往越透露出對現實能力的不安。用18歲的一次考試來建立階級，取代能力。」

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李忠憲指出，黃國昌不是那種類型的人，本來他真正引人注目的地方，是在辯論、論述、法律訓練、社會運動動員能力，而不是升學神話。但問題是，他後來加入民眾黨之後，整個政治語境被迫往「偶像崇拜」與「人設競賽」靠攏。當支持者長期活在一種「學歷即人格高度」的氛圍裡，於是才會說：「他原本也可以念醫科，只是放棄而已。」

李忠憲續指，這種「棄醫從法」的包裝，本質上其實不是在說法律多崇高，而是在借用醫學系的社會地位替自己加值。否則根本不需要特別強調，真正有自信的人，不太需要一直證明自己「本來可以當醫生」，那些人通常不太會把這件事掛嘴邊。

李忠憲直言，民眾黨現在的困境，某種程度也跟這有關。當一個政黨過度依賴人格崇拜與「菁英神話」，卻缺乏穩定價值與組織文化時，一旦光環開始褪色，內部矛盾就會快速浮現，個需要不斷膜拜「聯考神話」的社會，其實也是悲哀的。因為那代表我們直到今天，仍然無法真正分辨：什麼叫做能力，什麼只是對階級符號的迷戀，像黃國昌、柯文哲那種強調18歲能夠考上什麼，或放棄什麼，真的很悲哀。重要的是現在他們剩下什麼？

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