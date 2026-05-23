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    首頁 > 政治

    中國軍媒批「粉底液將軍」 陸委會報告：對軍事形象的焦慮與不安

    2026/05/23 08:32 記者鍾麗華／台北報導
    中國藝人張凌赫靠古裝劇《逐玉》引發台灣民眾關注，但遭中共解放軍的媒體平台批評為「粉底液將軍」。（擷取自微博）

    中國藝人張凌赫靠古裝劇《逐玉》引發台灣民眾關注，但遭中共解放軍的媒體平台批評為「粉底液將軍」。（擷取自微博）

    中國「粉底液將軍」被網友調侃「6點打仗、4點化妝」，原本只是觀眾影迷間的討論，卻演變成官媒與軍媒放大檢視。陸委會的「大陸情勢季報」指出，國家廣電總局為相關爭議於4月初召開座談會，提出「杜絕顏值崇拜」、「摒棄畸形審美」、「避免流量依賴」等要求，並強調「演什麼要像什麼」，審美議題已進入政治詮釋範圍，以及對軍事形象詮釋權的焦慮與不安。

    中國推出的古裝戲劇《逐玉》，因男主角在戰場場景仍維持精緻妝容，被網友戲稱為「粉底液將軍」，國台辦3月底例行記者會發言人朱鳳蓮原刻意吹捧該劇上演一週就衝上熱榜，且不忘藉此稱「兩岸同胞血脈相連、文化相通」，但隨後卻遭解放軍新聞傳播媒體中心、人民日報等權威媒體批評，強調文藝創作必須堅守真實，中國自古崇尚陽剛之氣、血性之美將軍形象勇武，過度美顏，誤解青少年對軍人及歷史的正確認知。

    軍方背景評論帳號「鈞正平」並指責影視劇作存在「價值觀向顏值觀讓步」的問題。國家廣電總局為相關爭議於4月初召開座談會，提出「杜絕顏值崇拜」、「摒棄畸形審美」、「避免流量依賴」等要求，並強調「演什麼要像什麼」，審美議題已進入政治詮釋範圍，罕見重話要求從「明星中心制」回歸「劇本中心制」，並鼓勵拍攝具備泥土氣息與生命張力的作品，減少對工業化「甜寵、古偶的依賴」。

    相關社群媒體也藉此提到中共近年對耽美、陰柔、墮落美學的打壓，將此現象轉向「追劇觀眾女性比例霸權」與「現實父權價值霸權」衝擊現場，也有學者提到，這二個不同的審美差異，顯示中共在「文化輸出」與「內部整肅」的衝突，以及對軍事形象詮釋權的焦慮與不安。

    有媒體報導，這次解放軍旗下媒體罕見出手，代表的是「高層旨意」，過去教育部提倡學校體育教育，培養學生「陽剛之氣」，但成效不張，此次藉「粉底液將軍」，再度展現文化專制、一元化的極權本質，將「陽剛變為一套僵硬的唯一審美標準」，精緻或柔美（特別是對軍人的描述）都是對國家形象的威脅。

    陸委會報告指出，「粉底液將軍」爭議反映中共想將權力全面進入文化領域，當角色形象、氣質乃至審美標準都需接受統一規範，連戲劇人物該長怎樣都要被指導，所謂文化發展只剩服從，這正是中共體制對文化控制的真實樣貌，所謂創作及表意自由已被工具化為宣傳機器。

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