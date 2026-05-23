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    首頁 > 政治

    川賴電若成真 學者陳文甲：台美進入更高層次戰略協調

    2026/05/23 08:28 記者方瑋立／台北報導
    開南大學副校長陳文甲。（資料照）

    開南大學副校長陳文甲。（資料照）

    美國是否暫緩下一批約140億美元對台軍售案，將交由美國總統川普定奪，針對川普近日公開表示將會與台灣總統賴清德談談，國安戰略學者、開南大學副校長陳文甲今（22）日受訪說，這將是美國在全球戰略與區域衝突壓力下，對軍事資源與對中政策進行重新調整，也意味著台美之間將進入更高層次的戰略協調。

    陳文甲今天受訪說，美國此次對台軍售暫緩的核心背景，在於中東戰事升高後，美軍飛彈與彈藥庫存面臨壓力，所以美國代理海軍部長高雄（Hung Cao）說明，現階段必須優先確保美軍自身戰備需求，乃屬全球軍事資源的重新排序，而非改變「台灣關係法」與對台「六項保證」下的安全承諾。

    其次，陳文甲分析，川普雖延後部分軍售審批，卻仍公開表示將與賴總統直接通話，這代表台灣在美國印太戰略中的地位並未下降，反而仍被視為重要安全與政治夥伴；尤其自2016年川普與蔡英文通話以來，美台高層互動的政治象徵性已大幅提升，如今若再與賴總統直接對話，等同向中共釋放出「美國不會因與中國談判，就放棄台灣」的訊號。

    陳文甲指出，當前美國戰略圈逐漸形成「唯有台灣具備足夠自我防衛能力，台海和平才可能維持」的共識，而美對台軍售內容，包含海馬士多管火箭系統（HIMARS）、無人機，以及下批軍售傳聞的愛國者三型增程型防空飛彈（PAC-3 MSE）等裝備，本質上都是「嚇阻性防衛」，目的是提高中共攻台成本，而非挑起衝突。

    因此，陳文甲說，對台灣而言真正重要的並非短期的軍售時程，而是台美戰略互信是否持續深化，從川普提到對台高層的直接溝通空間來看，台灣依然是美國印太安全布局的重要一環。他呼籲，未來台灣更應持續強化國防、自主韌性與民主價值，讓台美合作建立在共同安全利益與區域穩定基礎上，進一步鞏固台海和平。

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