基層掀出走潮黃國昌致歉？張育萌酸通篇問A答B：未對退黨人士道歉

台灣民眾黨近期連爆地方基層出走潮，民眾黨主席黃國昌昨深夜發聲稱對此感到抱歉。張育萌質疑黃國昌的588字發文「通篇問A答B」，並指針對楊寶楨、高華宏、曾妍潔等人陸續退黨，黃國昌都未對他們道歉。（資料照）

台灣民眾黨近期連爆地方基層出走潮，民眾黨主席黃國昌昨深夜發聲稱對此感到抱歉。台灣青年民主協會理事張育萌則發文質疑，黃國昌到底是在對誰道歉呀？他認為黃國昌的588字發文「通篇問A答B」，並指針對前發言人楊寶楨、前龜山區主任高華宏、「美女博士」曾妍潔等人陸續退黨，黃國昌都未對他們道歉，張育萌也酸「原來堅持自己是第三勢力，就可以霸凌黨內同志哦？」

張育萌在臉書發文指出，昨晚最大笑話，就是黃國昌「發文道歉」。他質疑整段588字，用黃國昌自己的話講，就是「通篇問A答B」。

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張育萌表示，對柯文哲忠心耿耿，還在胸前寫「柯文哲京華城清清白白」的曾姸潔（這總不會是內鬼了吧）昨日就寫一封公開信給黃國昌，問說「如果黨部明知道要我『跳過協調會並花錢做素人民調』的對象，是連黨都不敢提名的人，您還覺得這個民調錢是我應該出的嗎？」

張育萌指出，曾姸潔講了N次，「素人全民調」如果看平鎮的案例，就是有八成以上「不表態」——這樣的民調拿來初選，有什麼意義？這符合「理性、務實、科學」嗎？他也質疑，曾姸潔從龜山退選，回到自己生活的大安文山，只是向鄉親表達「新年快樂」——結果一名民眾黨李姓中央委員，就直接公開發文、直播，說如果曾姸潔出來選大安文山，就要「發雞排」。曾姸潔雖然已經退黨，還是怒嗆「若黨認為我參選大安文山有所疑慮，完全可以理性討論，而非以這種方式進行公然羞辱！」

張育萌提到，被開除的李貞秀也心血來潮、信手拈來，再把黃國昌砲轟一頓「李有宜在地耕耘快三年」、「黃守仕在汐止無償付出」，「沒智慧沒溫度愚蠢又囂張，所有元老都願意相忍為黨，關燈昌你不配帶領民眾黨！」李貞秀也用黃國昌的話，回敬他說「慢走不送」、「什麼時候該你知所進退自請下台啦？」

張育萌質疑，繼楊寶楨才因為「不認同黨內的霸凌文化」退黨，龜山區前主任高華宏昨日也退黨。高華宏話也講很白，說「黨意與民意有落差」，所以「寧可戰敗於沙場，也不願意在沉默中，被莫名抹去。」

張育萌諷刺，「看來看去，黃國昌都沒跟這些人道歉呀。是我眼睛業障重嗎？」他質疑黃國昌先說「作為黨主席，我難辭其咎」，再來又道貌岸然地說「在大我面前，黃國昌什麼都不是」、「我只是那個站在中央研究院頂樓，遠眺這片孕育我的土地」。

張育萌酸，「怎麼把民眾黨帶到這種風雨飄搖的地步，還在浪漫鬼扯自己堅持第三路線。哦，原來堅持第三勢力，就可以霸凌黨內同志哦？」只要打著監督執政黨的名義，就可以看不爽的人就鬥走，自己親信就可以徵召空降。反正黃國昌永遠都嚴以待人、寬以律己，咆哮沒在猶豫，關燈更是沒在客氣的。

張育萌也批評，黃國昌真的把民眾黨搞成邪教，反正在第三勢力的大旗底下，什麼鳥事都不稀奇。他也質疑黃國昌發文之後，四大金釵的陳語倢和陳怡君又立刻跑去留言。

張育萌也諷刺，「柯文哲留言講說『當家難為，辛苦你了』，這次到底是誰留言的啊？許甫自己說柯文哲沒有自己帳號的啊」。

黃國昌聲明全文如下：

各位台灣民眾黨的同志和支持者們大家晚安，我是黃國昌。

這段時間以來，因為許多黨內的紛擾，讓大家擔心了，對此，我感到非常抱歉。雖然已經盡力，但仍未做到盡善盡美，作為黨主席，我難辭其咎，我會持續檢討、改正，不再讓各位擔憂。我要特別感謝周榆修秘書長以及全體中央黨部、地方黨部辛苦的工作同仁，你們每個人都已經負擔了一個人當三個人、五個人用的工作量，因為我的關係，讓大家受到波及甚至是非議，我除了不捨、更多的是愧疚，真的謝謝你們，也真的很抱歉。

我想請大家相信，面對2026的地方大選，我比任何人都要來得著急。因為我清楚知道，我有責任讓所有優秀的台灣民眾黨被提名人，能夠順利地為基層民眾來服務。這場大選，將決定台灣民眾黨堅持的第三路線，能否在地方紮根，這個目標遠超乎我個人的政治前途，在大我面前，黃國昌什麼都不是。我只是那個站在中央研究院頂樓，遠眺這片孕育我的土地，希望台灣能有強而有力第三勢力的黃國昌。

認識我的朋友都知道，我不願、也不想成日陷於對改善人民生活毫無意義的政治口水漩渦當中，政治工作者存在的意義是讓全體台灣人能生長在一個安居樂業、勇於追逐夢想的國度當中，除此之外，別無其他。

我知道，接下來的挑戰依然艱鉅、前路依舊難行，但我要請大家放心，台灣民眾黨和我不會放棄，也不曾想過要放棄。謝謝朱康老師，今年的第一首作品「承擔」，把我想告訴大家的都說完了。明天早上太陽升起，我們繼續努力。

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