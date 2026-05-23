美跨黨派議員提決議案挺台 重申台灣關係法六項保證

美國民主黨籍參議員夏亨（Jeanne Shaheen）。（資料照）

美國總統川普在川習會後表示，很快會就新一批對台軍售做出決定。美國跨黨派聯邦參議員今天提出一項決議案，重申台灣關係法及對美台夥伴關係的支持，同時也重申六項保證，包括不會在對台軍售議題上，和北京諮商。

美國聯邦參議院外交委員會發布新聞稿指出，參院外委會民主黨首席議員夏亨（Jeanne Shaheen）及「參院台灣連線」共同主席、共和黨參議員提里斯（Thom Tillis）提出一項決議案，重申1979年台灣關係法及跨黨派長期對美台夥伴關係的支持。共同提案人還包括民主黨參議員昆斯（Chris Coons）、共和黨參議員柯林斯（Susan Collins）。

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新聞稿指出，自1979年台灣關係法通過以來，美國國會一直在引導與確立美國對台灣及中華人民共和國的政策上，扮演核心角色。美國決定與中華人民共和國建交是基於持續且重要的期望—即台灣的未來將透過和平方式決定。另外，40多年來，美國在跨黨派基礎上，持續向台灣提供防禦性武器，這些武器及美台安全合作，已成為應對中國軍事行動的有效堡壘。

這項決議案的重點包括重申台灣關係法、美中三公報及對台六項保證為美台關係基石，美台關係持續享有廣泛的跨黨派支持；台灣關係法的核心支柱歷經時間考驗，其中包括向台灣提供美製防禦性武器；重申美國未同意在對台軍售議題上事先和中國徵詢意見。

夏亨表示，「美國對台灣的支持毫無談判餘地」，並再次呼籲川普政府將已於2026年1月預先批准、總額達140億美元的對台軍售案正式通知國會。

提里斯指出，台灣是美國在印太地區最堅實的民主夥伴之一，面對中國共產黨日益加劇的挑釁，台灣在促進區域穩定、經濟安全與自由方面，扮演關鍵角色。「美國必須繼續堅定與台灣人民站在一起，並重申我們的承諾，支持台灣安全，以及在免受脅迫或恐嚇的情況下享有自主的權利。」

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