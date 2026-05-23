民眾黨周曉芸空降引地方不滿 四叉貓爆：有個「周曉芸」欠錢不還

被視為黨主席黃國昌（中）子弟兵「四大金釵」之一的周曉芸（右）近日接受黨中央徵召，「空降」桃園市龜山區參選，引發地方不滿。（資料照）

被稱為民眾黨主席黃國昌「四大金釵」之一的周曉芸，在新北市三重、蘆洲區議員初選爆冷輸給素人陳彥廷後，近日接受黨中央徵召，空降桃園市龜山區參選。此事也引發地方不滿，陸續引發退黨潮。四叉貓昨深夜則加碼爆料，質疑周曉芸疑似欠人210萬，讓他諷刺「黃國昌4金釵的周曉芸欠錢不還嗎？」

被稱為民眾黨主席黃國昌「四大金釵」之一的周曉芸近日接受黨中央徵召，「空降」桃園市龜山區參選，四叉貓昨日就曾對此發文質疑，周曉芸金門沒選上，跑去空降三重把李有宜逼退黨，結果三重初選輸了又飄去空降龜山，把高華宏逼退黨。

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四叉貓在臉書發文指出，黃國昌四金釵之一「周曉芸」，就是從金門空降到三重又空降到龜山，逼退一堆黨員的那位，在上個月的司法判決書有一個同名同姓的「周曉芸」，欠了「霍定文」新台幣210萬8243元（+500元賠償費）

四叉貓表示，剛巧臉書上也有一位住在金門的「霍定文」，4年前都會幫「民眾黨的周曉芸」轉貼各種文宣，請問「欠錢不還的周曉芸」是否就是「民眾黨金釵周曉芸」呢？年息是12%，當初他們有寫合約吧，背後有故事嗎？

四叉貓也稱，「我只是好奇問問而已，希望國昌老師鼻要罵我」、「如果曉芸姊姊真的欠錢不還，國昌老師幫忙募的1000萬可以代償嗎？」

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