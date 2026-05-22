鹿港工廠大火雲嘉發空污簡訊 「彰化呢？」王惠美一句話秒回

彰化縣鹿港鎮今年母親節發生廢棄工廠大火，延燒76小時才撲滅。（民眾提供）

彰化縣鹿港鎮廢棄工廠在母親節起火燃燒，狂燒76小時才撲滅，但也造成縣內海線地區連續3天的空氣污染，縣議員吳韋達今天在縣政質詢表示，別的縣市都有建立重大災害的細胞簡訊，彰化縣也應該建立SOP；縣長王惠美秒回，相關部門回去馬上研究。

吳韋達強調，許多重大災害應在第一時間就告知民眾，才能做好萬全的準備與防範，這次鹿港廢棄工廠火災，足足燒了3天多，第一天連雲嘉都發布空氣品質影響的公告，燃燒面積大、廢棄物又多，所燒的煙又濃又黑，民眾如果在第一時間知道，就可以緊閉門窗，避免吸進廢氣。

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他說，以往災害簡訊大多以颱風、地震等天災為主，但對民眾來說，火災帶來的空氣污染，一燒就是好幾天，空氣可能都夾帶有害物質，也應該透過簡訊告知民眾。而細胞簡訊作為災防用途時，由電信業者免費提供使用，縣府不必負擔發送成本，縣府應該建立SOP，而不是等到災害發生後，才能檢討。

環保局長江培根表示，這次有透過環保局的臉書，以及發布新聞稿來告知火災對於空品影響的情況，並請民眾注意；而細胞簡訊有一定申請程序，過去縣內多以天然災害為主。

不過，王惠美用一句話回答，相關部分會回去馬上研究，吳韋達要求縣府在1個月內研議完成災防細胞簡訊發送標準與SOP，讓彰化縣建立城市韌性第一步。

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