蘇巧慧、吳奕萱新莊座談 眾人齊喊「奕定慧贏」

民進黨新北市長參選人蘇巧慧（中）與議員參選人吳奕萱（左）在新莊舉辦座談會，民眾出席踴躍。（記者翁聿煌攝）

民進黨新北市長參選人、立委蘇巧慧今天（22日）出席新北市議員參選人吳奕萱新莊座談會，兩人受到熱情歡迎，支持者高喊「新莊出市長！」、「新莊奕定贏！」蘇巧慧說，她是新莊長大的女兒，也為新莊服務10年，和在地立委吳秉叡一起爭取中央資源、推動地方建設。

蘇巧慧稱讚吳奕萱「最年輕的新人，但也是最有歷練的新人」不僅有10年議會、國會幕僚經驗，口才好、溝通能力強，更有創新思維，和一步一腳印的服務熱忱，她期盼吳奕萱能夠順利前進議會，成為替新莊市民服務、為新北監督市政的優秀即戰力。

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蘇巧慧說，她在立法院真正是和吳奕萱一起打拚，每當立法院有議事攻防，需要清晨到議場前準備時，吳奕萱擔任吳思瑤辦公室主任，總是最早到場、又是最晚離開。

蘇巧慧也提到，吳奕萱擔任國會辦公室主任時，就和她共同為青年世代、藝文產業、青創產業爭取資源，包括替「新一代設計展」的參展青年減輕壓力，由政府全額支應場地租金；同時推動「公共借閱權」，替文化產業添柴火，打造「讀者借書、創作者獲益」的正向循環。

蘇巧慧說，自己是新莊女兒，「一定最會照顧新莊人」，她和吳秉叡不僅成功讓「國家電影及視聽文化中心二期」留在新莊，更爭取中央全額補助停車場建設，為地方增加8百個停車位，期盼未來國影中心能夠成為匯聚金馬獎、金鐘獎、金曲獎的「三金博物館」，讓新莊成為影視音產業的重要聚落，蘇巧慧提到，她和吳秉叡也成功爭取中央全額補助9.8億元，推動「台65線增設新莊第二南下出口匣道」，預計明年即將發包動工，讓新莊市民通勤環境更好。

民進黨新北市長參選人蘇巧慧（中）與議員參選人吳奕萱（左）在新莊舉辦座談會，民眾出席踴躍。（記者翁聿煌攝）

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