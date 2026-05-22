學生一句話讓他參戰金門縣長 李文良：要讓年輕人敢做夢敢追夢

金門縣副縣長李文良（左）說，希望把金門打造成一個孩子們願意繼續做夢，把夢實現的好地方。（記者吳正庭攝）

為什麼參選縣長？金門縣副縣長李文良今天說，一名金門籍學生告訴他，「現在金門的少年仔，連做夢都不敢！」就因為這段話，讓他下定決心，要把金門打造成一個孩子們願意繼續做夢，把夢實現的好地方。

李文良跟隨縣長陳福海近4年，耳濡目染，希望更上一層樓，但歷經大小選戰的陳福海不贊成他跳進選舉的大染缸；李文良也基於陳福海提攜之恩，強調「若沒有海哥點頭」絕不會宣布參選縣長；直到今年，學生的一段話觸動李文良的心。

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李文良說，其實參選的決定是非常審慎隆重的，但真的讓他下定決心參選，是學生跟他講了一段話，這是他到國立金門大學教書20幾年遇到的金門籍學生，畢業後在台灣本島工作，兩人偶爾會有聯繫；前幾個月，這名學生告訴他：「老師，我是金門人，現在人在台灣，現在金門的年輕人，包括我在內，連做夢都不敢！」李文良說，這段話讓他深深的被觸動。

李文良說，當老師就是要幫學生築夢、實踐夢想，可是當一個金門的年輕人這樣跟他說，讓身為老師的他感觸非常多；究竟是什麼樣的原因讓孩子們不敢做夢？不敢去追逐夢想？

李文良說，政府本來就應該創造那樣的條件給年輕人敢做夢、敢去追求夢想，就在那個時間點，他才真正下定決心要參選縣長。

無黨籍的李文良第一次參與地方選舉，他說，他相對沒有那麼多包袱，沒有那麼多的政黨羈絆；只要是對金門好的，一定努力去做。

他說，他有這麼多年的實務經驗，也知道金門有哪些可以再強化跟提升的，不管是治理的理念還是施政的主軸，都是這幾年來親身的經歷，還有許多有志之士的意見，他一定會彙整起來，把具體可行又符合金門發展需求，好好規劃、實現。

至於何時辭副縣長？李文良說，他已向陳福海口頭報告，但基於縣府推動還是有一些延續性，他會待這些業務有一個比較完整的交接後，自然就會專心投入選舉。

金門縣副縣長李文良宣布參選縣長，與支持者在鄉親服務處前高喊「當選」。（記者吳正庭攝）

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