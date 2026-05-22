密室逃脫建築類組管理 蔣萬安稱「中央沒通令」 新北2023就問了

國土署2023年回覆新北市工務局，依2018年會議紀錄，密室逃脫適用建築物類組，地方政府均建議歸屬D-1類。（台北市議員林亮君辦公室提供）

密室逃脫員工扮演「上吊」角色遭勒頸身亡，台北市議員林亮君追查發現，前台北市長柯文哲任內，曾依「D-1」建築類組認定業者未依規定辦理公共安全檢查申報而開罰，業者以分組類別及業種歸屬尚待確認訴願成功後，市府沒有進一步動作；蔣萬安上任3年多來，市民專線「1999」接獲相關陳情達73件，也未有任何作為，不似新北市府主動函詢中央認定後進行聯合稽查。而一直說中央沒有規範的北市府，在悲劇發生後的5月15日主動認定歸屬「D-1」。

至於蔣萬安在林亮君質詢時不滿回應說，中央應該要通令各縣市，「如果新北市去問，它也只回覆新北市，為什麼不函令給各個縣市」。內政部官員解釋，2018年已邀集各縣市認定密室逃脫公安申報屬於D-1類組，「是各縣市都有共識、包括台北市在內」，若有其他疑義才須另行函詢；蔣萬安可能誤會了，各縣市可自行決定將密室逃脫公安申報歸屬D-1類組，無需中央通令各縣市。

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林亮君指出，蔣萬安所說北市在2017年裁罰密室逃脫業者，是在柯文哲時代，業者以分組類別及業總歸屬尚待營建署（現為國土署）、經濟部等討論確認，訴願成功。自此，市府就再沒進一步動作，甚至到悲劇發生，還在說中央沒有發函、中央沒有規範。

林亮君舉新北市在2023年主動函詢國土署，獲得回覆指2018年8月會議地方政府均建議歸屬D-1，「已有明示」；新北市隨即在10月展開聯合稽查、公安申報、定型化契約、場地安全跟消防安全設備檢查；雖有新北市業者於2024年再以類組疑慮提訴願，已是敗訴。接著新北市在2024年8月把密室逃脫場所列入「新北市消費者保護自治條例」，強制要求投保公共意外責任險。

林亮君說，蔣萬安2023年上任至今，與密室逃脫有關消安、公安、建管、消費糾紛達73件，有沒有函詢過任何一次中央要怎麼處理？「北市一定要等中央那張函，新北市自己問了」。

蔣萬安表示，內政部2018年召開會議說要以部令函頒來通令各縣市，但一直沒有，中央應該要通令各縣市，「如果新北市去問，它也只回覆新北市，為什麼不函令給各個縣市」。建管處說明，當時會議雖達成共識，但中央至今未發布全國一致的統一函令，導致各縣市執行上缺乏明確依據。為從根本解決新興產業的公安漏洞，已於今年5月15日主動認定適用D-1類組。

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