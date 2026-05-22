北市府公告撤銷京華城20％容獎 溯及110年11月2日零時起失效

台北市政府都發局22日晚間發布新聞稿，公告撤銷京華城20%容積獎勵。（資料照，記者何玉華攝）

台北市都發局今（22日）晚間公告撤銷京華城110年增訂的20%容獎，並溯及110年11月2日零時起失效，撤銷後應回歸107年都市計畫案規定辦理，基準容積率為560%，但30%容積移轉仍有效。

都發局將函請鼎越開發股份有限公司辦理建造執照變更設計，另因京華城土地仍在扣押中，依法仍不予施工勘驗。

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都發局22日晚間發布新聞稿指出，京華城110年增訂20%容積獎勵細部計畫案，經市府依「行政程序法」規定啟動行政調查，審酌台北高等行政法院107年度訴字第1206號確定判決、台北地方法院113年度金訴字第51號刑事判決暨其他相關事證，並召開調查小組討論。

都發局指出，調查小組調查結果認定，110年細部計畫案有未符審議等程序合法要件與計畫目標、增訂20%容積獎勵規定是僅針對單一土地所有權人，不具通案性質，有違反平等及通案性原則、及有利益衡量瑕疵等，應予撤銷處分的理由，依行政程序法第117條、118條規定，公告撤銷110年11月1日府都規字第11030520111號公告實施「修訂臺北市松山區西松段三小段156地號第三種商業區（特）土地使用分區管制規定細部計畫案」，溯及110年11月2日零時起失效。

都發局說明，京華城土地110年細部計畫案撤銷後，應回歸107年都市計畫案規定辦理，基準容積率為560%，無容積獎勵規定；另依法申請的30%容積移轉仍有效。因京華城土地仍扣押中，依法仍不予施工勘驗。110年細部計畫案撤銷後，都發局也將依建築法第58條規定，函請鼎越公司辦理建造執照變更設計，期間並應做好工地安全維護。

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