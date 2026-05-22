民進黨台中市黨職改選5/24登場 黨部主委同額競選

民進黨台中市黨部黨職改選，現任主委許木桂（右）尋求連任。（陳雅惠提供）

民進黨地方黨部主委、全國黨代表、市黨代表等黨職改選，將於5月24日上午8點至下午4點舉行，台中市具投票資格黨員共1萬7千餘人，將選出市黨部主委1席、全國黨代表25席、市黨代表75席及原住民市黨代表1席，其中市黨部主委將由現任主委許木桂同額競選爭取連任。

民進黨台中市黨部上月開放登記，登記結果為主委1人、全國黨代表28人（應選25席）、市黨代表85人（應選75席）、原住民市黨代表2人（應選1席），台中市黨部主委僅現任主委許木桂一人登記爭取連任。

請繼續往下閱讀...

台中市議員陳雅惠指出，2026年是台中民進黨重新凝聚力量、爭取市民信任的關鍵一戰，面對年底市長、市議員及基層選舉挑戰，市黨部更需要有經驗、有戰力、能整合地方隊伍的主委，凝聚黨內士氣，讓基層聲音被看見，也讓優質人才有機會進入黨職體系。

陳雅惠及前議員邱素貞指出，許木桂長期投入黨務，熟悉地方組織與選戰節奏，這次一人登記爭取連任，展現基層對其黨務經驗、整合能力與穩健承擔的肯定，支持許木桂在2026關鍵選戰中重新整隊、再拚市民信任。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法