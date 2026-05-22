中國科研船侵擾 管碧玲示警：具軍民融合、戰場經營戰略意涵

蘭嶼艦繞行造浪，橫越中國籍「同濟號」科研船船艏進行干擾。（海巡署提供）

中國籍「同濟號」科研船本月二度在我限制水域進行非法投放儀器的侵擾行為，海洋委員會主任委員管碧玲強調，中共運用非軍事的科研船，在我周邊遂行資料蒐集及伺機侵擾我海域疆界，是藉此模糊我外島及本島禁限制水域界線，及試探海巡執法底線及消耗能量，也可供解放軍累積台海水文資料、聲紋偵判及反潛數據，具「軍民融合」及「戰場經營」等戰略意涵。

海巡署表示，近年來中國將「海洋強國」列為核心戰略，至今年已擁有逾120艘各類海洋科研船，這些科研船頻繁於印太等海域擴張活動，近三年的活動範圍已從太平洋第一島鏈至關島第二島鏈，甚至遠達夏威夷第三島鏈，如向陽紅1號、5號、6號與海洋地質6號、深海1號等等，目前航行範圍更延伸到印度洋、大西洋、澳洲及北極洋。

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中國籍「同濟號」科研船本月15日起，沿著我國限制水域外繞行至花蓮外海，20日返回中國廈門港，期間施放溫鹽深儀、紊流儀、重力岩芯等科研設備，研判進行海水採樣及海床調查等活動，該資料可供解放軍累積台海水文資料、聲紋偵判及反潛數據，具有戰略意涵。

過去，外離島部分，2024年5月中國向陽紅10號，於金門限制水域內下錨40日；2025年3月延平2號於金門東碇島限制水域施放不明科研設備；2025年海洋地質20號，於1229軍演期間，與海警同步侵入東沙海域。台灣本島部分，2024年的2月、7月、8月，派遣嘉庚號、大洋號、向陽號5號，在東部24浬周邊往返航行；2025年9月北調996號與向陽紅18號，刻意航入澎湖與彭佳嶼水域，還有電科1號、珠海雲等多次刻意繞台一周，疑似蒐集電子參數與熟悉航道訓練。

海巡署強調，我國海域主權不容挑釁，中國科研船無視國際法規範，企圖在我國水域從事非法調查活動，呼籲中國停止類似破壞區域和平穩定的作法，以免引起兩國人民反感，而海巡也將持續秉持堅定的執法立場，嚴密監控中國船舶動態，超前部署巡防艦艇，遇況立即監控驅離，並公布執法畫面，以捍衛國家主權。

近3年偵獲41艘中國科研船航跡示意圖。（海巡署提供）

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