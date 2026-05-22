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    首頁 > 政治

    反共或納共？鄭麗文訪美「考題」 羅文嘉：大家都想問

    2026/05/22 20:22 記者鍾麗華／台北報導
    海基會秘書長羅文嘉。（海基會提供）

    海基會秘書長羅文嘉。（海基會提供）

    國民黨主席鄭麗文即將在6月1日訪美，美國在台協會（AIT）處長谷立言昨接受媒體專訪表示，鄭麗文應就國民黨是否從「反共」轉為開始採納或呼應中國立場向美方「釋疑」。海基會秘書長羅文嘉今天在例行記者會表示，這是美方先洩漏「考題」，相信台灣有很多人都想問，鄭麗文必須好好回答。

    谷立言受訪時稱，相信美國各機構會問到，國民黨領導層是否正在從根本上，改變黨的政治取向，鄭麗文此次訪美是「釋疑」機會。羅文嘉認為，相信這不僅是美國政府的問題，在台灣很多人也有同樣的疑惑，尤其是對長年以來支持國民黨的人來說，更是疑惑中的疑惑。

    羅文嘉說，鄭麗文訪中期間，對於整個國共歷史的敘事，都幾乎背棄了傳統國民黨所持有的中華民國觀點，百分之百配合接受中華人民共和國及中國共產黨的史觀，這些都歷歷在目，鄭麗文確實可能不是要跟美國政府說明而已，作為負責任的政黨，也要跟台灣社會說明。

    對於總統賴清德在就職兩週年談話，提到維持台海和平穩定的現狀，羅文嘉表示，維持現狀有三方面，一是指和平的現狀；二是中華民國是一個獨立主權國家的現狀；三是中華民國跟中華人民共和國是互不隸屬，這是不可否認的客觀現狀。兩岸關係有過去歷史所衍生沒有解決的問題，但台灣始終不是挑釁者，也沒有要改變現狀。

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