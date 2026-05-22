穿競選背心禁入會場！楊子賢批圖利現任假中立 王惠美回應了

彰化縣政府近期活動都會公告「請勿穿著競選背心」一事，並要求當場脫下選舉背心。（楊子賢提供）

彰化縣議員楊子賢今天（22日）進行縣政質詢時表示，縣府近期活動，都會公告「請勿穿著競選背心」等服飾進入會場，這根本就是曲解法令，新人無法曝光，只是圖利現任者的「假中立」。彰化縣長王惠美強調，這個標準是一致的，參加活動者的衣物可以寫名字，這做法讓公務員不為難，讓活動更順利。

王惠美表示，這做法是為了讓公務員不要為難，讓活動可以更加順利，因為「候選人進來我們也很困擾啊，介紹候選人的話，又浪費大家的時間，所以用這樣的話讓大家一致性」。

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當楊子賢進一步追問，如果國民黨提名的縣長候選人魏平政，不穿選舉背心的話，不就要穿律師袍了嗎，就算不穿背心，就不會被唱名嗎？對此，王惠美強調，「都採取一樣標準」。

楊子賢表示，目前縣府的做法，就是在活動現場立牌告知「請勿專著競選背心」，以及未發放競選相關小物，如果真的穿著競選背心，縣府員工就會要求對方把背心脫下來，這樣的做法真的完全曲解「行政中立」的意涵。

楊子賢說，所謂的「行政中立」指的公務人員行政中立的核心概念是，政府機關不得利用「行政資源」支持特定政黨或候選人，或者公務人員不可於辦公空間穿戴、張貼特定政黨或候選人的衣物等。並不是指穿著候選人背心或是衣物，就不能進入公家機關或是參加公開活動。

楊子賢強調，目前縣府的做法則是獨厚現任民代或是首長，當「新人參政」時沒有資源，還不能穿著選舉背心來參加活動，這就是縣府「假中立」做法帶來了「現任者優勢」。

針對彰化縣政府近期活動都會公告「請勿穿著競選背心」一事，彰化縣議員楊子賢質詢縣長王惠美是假行政中立。（取自彰化縣議會線上直播畫面）

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