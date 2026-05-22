賴士葆拋加碼「生1胎給百萬」 卓榮泰：更要考慮財政問題

行政院長卓榮泰今到立法院備詢。（記者陳逸寬攝）

面對少子化，賴清德總統宣布0到18歲每人每月5000元成長津貼重大福利政策，引起各界關注。國民黨立委賴士葆今質詢表示，因應少子化年編1200多億元預算，去年出生數卻僅10萬7千人，台灣面臨亡國危機，雖然不反對補助大方向，但明年就要實施，每年高達2000億元的財源從何而來？對弱勢家庭而言，每月5千仍不夠，政府不如認真思考「生一胎給一百萬」政策。行政院長卓榮泰回應，這更要考慮財政問題了。

賴士葆指出，少子化一年編列1200多億預算，結果去年出生數僅10萬7千，不到死亡人數一半，很可憐！說起來台灣快要亡國。卓榮泰回應，所以政府必須要有一個新的對策，每人每月5千只是一部分政策。

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對於全新的少子化政策，賴士葆指出，這個方向沒有人反對，大方向一起努力，但有幾個要考慮，第一、每年要2千億從哪來？明年就要開始實施了。卓榮泰回應，考慮這個政策時，當然有考量國家財政結構跟能力。

賴士葆表示，「你講的很簡單」，但對於一些比較辛苦弱勢的家庭，還是不夠啦！老實講，還不如提出政策說生一胎給一百萬，這更好，請政府認真思考，「我算過，這沒有多少錢」。卓榮泰僅回應，這樣更要考慮財政問題了。

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