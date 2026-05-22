海基會證實 又有3名台灣一貫道信徒在中國遭拘禁

海基會秘書長羅文嘉今（22）日證實，今年5月又發生2起一貫道道親赴中遭拘案件，共有3位道親分別在福建與廣東，遭對岸以不明理由限制人身自由。（海基會提供）

海基會秘書長羅文嘉今（22）日證實，今年5月又發生2起一貫道道親赴中遭拘案件，共有3位道親分別在福建與廣東，遭對岸以不明理由限制人身自由。他再次呼籲，若台灣民眾親友具有一貫道信仰，無論赴對岸從事何種活動，即使只是單純旅遊，都請千萬不要前往。

羅文嘉指出，自2019年以來，國人因宗教原因遭中國拘禁的案件共計17件、19人，其中一貫道就佔了13件、14人，比例甚高。他直言，一貫道道親傳播的教義皆屬四書五經、不涉及政治，但在中國共產黨眼中卻被視為洪水猛獸。除了海基會多次示警外，一貫道民間組織「發一崇德道務中心」亦正式發函給海內外道場，明確禁止道親前往中國，以免遭受拘留審判。

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羅文嘉表示，5月這兩起限制人身自由案件，對岸依舊沒有依照既有協議向我方進行通報。自2016年以來，對岸以台灣人民行使民主選舉的結果為由，單方面否定兩岸兩會的交流管道，這是用中共個別政黨的利益，干預台灣人民的民主權利。他再次強調，兩會所簽署的各項協議，都是為了解決問題而存在，切莫因為政治因素，或是要干預阻隢台灣人民做民主選擇，而把協議做為一種手段。

羅文嘉也舉例，對岸不僅在非政治性的通報機制上說停就停，包含過去海基會與海協會的正常交流，以及鳳梨、釋迦、蓮霧、石斑魚、龍膽石斑等農漁產品的進口，也全都是說停就停。此外，近年應依既有協議遣送回中國的偷渡人士，這兩年來對岸也不配合接回，至今已累積高達30多位。他強調，連接回自家偷渡客這種技術性問題，對岸都能不按既有機制拖延兩年，足以說明影響兩岸正常往來的根源始終來自對岸。

除宗教風險以外，羅文嘉也提醒數位安全風險同樣不可忽視。他以川普政府訪中代表團對通訊設備的嚴格規範，以及離境前禁止攜帶任何中方贈禮的做法為例，對岸現在大量運用AI、網路及電子裝置進行監控，這些電子設備往往暗藏後門，國人赴中應盡量避免使用台灣手機與個人電子設備，更要避免下載當地的APP或連結當地網路做使用。

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