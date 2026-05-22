藍委指軍售延宕扯上「台獨」 國安人士：把國安專業降格成政治口水

國民黨立委徐巧芯表示，總統賴清德堅持台獨立場，美方可能擔憂台灣購買武器目的是不是為了要發動戰爭？國安人士直言，如此說法「完全不符合國防專業」，不但錯置因果，更是把國際安全情勢、軍工產能與台美安全合作，簡化成國內政治攻擊。（記者羅國嘉攝）

針對國民黨立委徐巧芯指稱，美方暫緩對台軍售與賴清德總統「傳遞台獨錯誤訊息」有關，國安人士今受訪直言，這樣的說法「完全不符合國防專業」，不但錯置因果，更是把國際安全情勢、軍工產能與台美安全合作，簡化成國內政治攻擊。

國安人士指出，相關報導所提及的重點，是美方因應中東戰事、彈藥庫存、全球軍援調度與國防產能所面臨的壓力，這屬於美國全球戰略資源分配問題，並非台灣內部政治立場造成軍售受阻。

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他批評，徐巧芯把美方軍售交付節奏，硬扯成「賴總統導致軍售暫緩」，是典型的政治操作。「這不是監督國防，這是消費國安；不是專業問政，是把國防議題拿來做政治抹黑。」

另有國防人士進一步說明，對台軍售從宣布、簽約、生產、交付到形成戰力，本來就涉及美方產線排程、盟友需求、戰區優先順序，以及烏克蘭、中東、印太等全球情勢變化。若美方因彈藥供應壓力而重新盤點交付時程，台灣應該討論的是如何加速國防自主、擴大本土產能，而不是在國內亂扣「台獨」帽子。

他強調，台灣採購武器的目的，是提升自我防衛能力、強化嚇阻、避免戰爭。真正破壞台海和平穩定的，是中國持續軍事擴張、軍機軍艦擾台、灰色地帶侵擾與對台威脅，不是台灣民主政府清楚表達維持現狀的立場。

該人士也點名，最矛盾的是，部分在野政治人物一方面在國會杯葛、刪減國防預算，阻擋台灣之盾、無人機、彈藥與國防自主項目；另一方面又拿軍售交付議題攻擊政府。他形容，這就像「自己踩煞車，卻罵別人車子跑不快」，完全無助於國軍戰力建置。

國防人士表示，國安議題可以監督，也應該監督，但監督必須建立在事實與專業之上。若政治人物明知國際情勢複雜，卻刻意把軍售調度問題簡化為對總統的政治攻擊，只會誤導社會，也削弱台灣面對威脅時應有的內部團結。

他最後強調，台灣面對的是解放軍真實而持續升高的軍事壓力，不是政黨口水戰。「中國的飛彈、軍艦、無人機，不會等台灣內部吵完才部署。真正關心台灣安全的人，應該支持強化國防、支持國防自主、支持台美安全合作，而不是把國安拿來政治消費。」

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