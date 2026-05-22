泰國失聯3天險遭「活摘器官」？台男說詞落差大真相恐反轉

4月中旬泰國潑水節期間，台灣1名林姓男子在芭達雅失聯3天，返台後向媒體控訴遭設局下藥、險被「活摘器官」。潑水節示意圖。（法新社）

4月中旬泰國潑水節期間，台灣1名林姓男子在芭達雅失聯3天，返台後向媒體控訴遭設局下藥、險被「活摘器官」。惟據了解，全案真相恐怕出現大反轉，當事人說詞與駐處協處過程落差甚大，且其行徑已嚴重排擠其他國人急難救助資源。

友人代求助 本人卻拒接電話、拒絕受助

林男日前接受媒體訪問時，聲稱遭泰籍女友與同行台灣友人設局下藥，被送往醫院後遭施打不明針劑，血壓一度降至20到30，並被推到房間綁起來控制，直到台灣朋友直飛泰國循線救出。

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然而據中央社報導，芭達雅旅遊警察局駁斥林男說法，指該男是在警方護送下就醫，並無明顯外傷，亦無遭暴力對待跡象，疑似是飲酒後與泰籍女友爭執後獨自外出，因精神狀況異常經通報送醫。

當地警方並強調，林男就醫的芭達雅帕塔瑪坤醫院為當地大型公立醫院，「不可能發生」器官買賣情事。芭達雅警方對林男返台後的指控感到訝異，表示「我們都是在幫他，他怎麼會這樣說？」

知情人士指出，林男當時透過友人向我國駐泰代表處求助，駐處也立即提供相關協助，但聯繫過程中，林男本人多次處於失聯狀態，駐處同仁致電詢問其所在位置或事件經過時，林男不是拒接電話，就是接通後語焉不詳、隨即掛斷，情況反覆發生多次。

該人士透露，我國外交人員最後竟發現，林男是在當地超商破壞店內物品，當地警方據報到場後發現其精神狀況異常，才將他送醫治療。林男因在過程中出現掙扎行為，遭到保護管束，而院方在進行醫療救治時，發現林男身上對多種藥物呈現陽性反應。

自行返台未通知駐館 聽聞護理師要「賣器官」疑點大

另外，駐處原詢問林男是否需要安排探視，並提供必要協助，未料林男返台後並未通知駐館，而是直接接受媒體採訪，指控遭人設局、險被摘取器官。駐館更是看到國內新聞報導後，才知道林男已經自行返台並主動聯繫家屬。

針對林男聲稱在醫院聽到醫護人員討論販賣其器官一事，知情人士直言，問題是，「他聽得懂泰文嗎？」此外，林男起初媒體報導指其赴泰是參加潑水節旅遊，後來又改口稱原本就在當地做生意，前後說詞有相當程度的落差。

拒走法律途徑 僅持續向媒體投訴

據了解，駐處後續也多次告知林男，可協助尋找通曉中文的當地律師，循正常法律程序對泰國警方調查提出救濟，但林男始終拒絕，反而持續向媒體投訴駐館未提供協助，實令外交部難辦。

該人士指出，此案在泰國當地社群媒體已引發討論，部分泰方人士認為此類指控影響泰國觀光形象。他也感嘆，駐館緊急救助電話由外交人員24小時輪值，林男的行為形同亂撥119、110佔線，恐排擠真正有需求的國人同胞。

針對前述知情人士說法，外交部表示，因涉及當事人隱私，不便對外說明協處過程細節。外交部將持續協助旅外國人緊急危難需求，也願協助當事人及家屬循法律救濟途徑維護自身權利。

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