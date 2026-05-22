水湳多項重大建設延宕 盧秀燕遭批「死鴨子嘴硬」

台中市水湳經貿園區「經貿段6地號、8地號等兩筆土地設定地上權案」2次招商流標，淪為停車場。（市府提供）

水湳經貿園區重大建設多，議員陳淑華等人今天在議會總質詢盤點水湳轉運中心工程延宕、台中流行影音中心成蚊子館、經貿段6、8地號流標淪停車場、台灣智慧營運塔在市長盧秀燕任內進度0，根本被消失，痛批盧發展經貿園區名不副實，竟然還要改名！各局處主管回應，建設均加速進行，盧秀燕則指智慧塔移地成功、改制BOT，建設都有進度。

議員陳淑華、陳俞融、謝家宜、陳雅惠、張芬郁、蕭隆澤今天直指盧秀燕執政的7年半，水湳經貿園區內許多重大建設進度落後、重大投資案件停滯、延宕，陳淑華更直指台灣智慧營運塔被盧秀燕擺爛快8年，仍在市場調查，批盧是狡辯、「死鴨子嘴硬」，盧駁斥要說明進度，最後氣得說「給我一點時間，不然給妳罵到完！」場面一度火爆。

請繼續往下閱讀...

陳淑華表示，水湳轉運中心原訂2022年底啟用，卻一路延宕至今年2月才竣工，台中流行影音中心2020底完工淪為蚊子館，歷經5、6年還說在裝修，質問到底何時能啟用？交通局長葉昭甫承諾轉運中心今年會啟用；新聞局長阮治誼則指中流在裝修、招商，力拚今年完成。

針對經貿段6、8地號設定地上權案，計畫引進百貨、國際飯店，陳淑華怒批已歷經2次流標，一片黃土荒廢淪為停車場，現在國際會展中心已經開幕，這2處精華地段卻跟不上配套，經發局長張峯源則說7月將再招標。

至於台灣智慧營運塔規畫16年，仍在紙上談兵、蒐集意見，被市場認為建築費一坪高達50萬，要視大巨蛋、超巨蛋後續再做配置，陳淑華抨擊盧秀燕是擺爛，拖到下一任市長解決。

盧秀燕強調營運塔計畫有進程，1年多前成功移地到創研用地，也從市府自建改成BOT方式，結合前市長胡志強的景觀用途、林佳龍的商場規畫。研考會主委林鼎超表示，部分在地居民及里長認為水湳經貿園區名稱與地理位置認知有落差，建議改名，經民調後超過半數認為維持現狀。

水湳轉運中心工程延宕，台中市交通局長葉昭甫承諾今年會啟用。（市府提供）

台中市議員陳雅惠（右起）、謝家宜、陳淑華、陳俞融、張芬郁、蕭隆澤盤點水湳經貿園區多項重大建設工程延宕、淪為蚊子館，甚至被消失。（記者蔡淑媛攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法