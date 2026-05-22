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    首頁 > 政治

    美暫緩對台140億美元軍售案？ 卓榮泰：仍有許多發言支持

    2026/05/22 17:29 記者羅國嘉／台北報導
    行政院長卓榮泰（左）、勞動部長洪申翰（右）赴立法院備詢。（記者陳逸寬攝）

    行政院長卓榮泰（左）、勞動部長洪申翰（右）赴立法院備詢。（記者陳逸寬攝）

    美國海軍部代理部長高雄（Hung Cao）21日於參議院聽證會表示，為確保伊朗戰爭所需彈藥存量，美方目前已暫停總額140億美元對台軍售案。對此，國民黨立委賴士葆質詢時詢問此事，行政院長卓榮泰回應，有注意到各種發言，但在其發言後，還有不同發言內容，都是支持140億對台軍售，會持續關注。

    卓榮泰下午赴立法院進行備詢。賴士葆質詢時指出，美國總統川普說要打電話給賴總統，打了嗎？卓榮泰回應，他不會打到行政院來，他不知道，「現在還沒有任何的訊息」。

    就高雄聲稱，可能暫緩對台141億美金的軍售案一事，卓榮泰回應，有注意到各種發言，在其發言後，還有不同內容發言，都是支持140億對台軍售，會持續關注。

    賴士葆表示，若川普與賴清德通話會是外交突破，但要問內容為何，「打電話是加分，不賣武器就是大扣分，但現在兩個都沒有」，這是最壞結果，傷害也很大。

    卓榮泰回應，他跟委員都無法揣測川普何時打電話、談何事，不必要在此公開說，「目前並沒有得到任何訊息」。

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