賴士葆肯定我方出席APEC「有去才有生命」 卓揆批中國搞小動作

行政院長卓榮泰立院答詢。（記者陳逸寬攝）

今年度亞太經濟合作會議（APEC）貿易部長會議5月22日、23日在江蘇省蘇州市舉辦，我國將由行政院政務委員楊珍妮率團與會，中國國台辦稱將按「一中原則」與APEC有關諒解備忘錄規定及慣例處理台灣參會事宜。對此，國民黨立委賴士葆質詢肯定政府派員參加APEC，強調「有去才有生命」，唯有參與才能讓台灣聲音被國際聽見。行政院長卓榮泰回應，關鍵在於「看他有沒有發邀請函來」，並斥中國常搞小動作，台灣須在嚴正抗議下參與。

賴士葆今天質詢說，要參加APEC，要在一中原則跟諒解備忘錄的前提之下才可以參加，你不接受你去不了，今天的WHA也是這樣的一個原則。那是講WHA也是Chinese Taipei，現在APEC也是Chinese Taipei，為什麼APEC我們就可以去，WHA我們去不了，為什麼？到底差在哪裡？

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卓榮泰回應，看他有沒有發邀請函來。中國常常搞這種小動作，那因為中共的小動作經常要在一個非常抗議、嚴正的態度底下去參加各種國際會議，這就是台灣現今的處境。

賴士葆說，「參加比什麼都重要」，若未參與國際組織，連奧運等場合都可能無法參與，所以可以在抗議之下仍應參與國際會議，讓台灣在醫療、APEC及經貿領域的成就被世界看見。卓榮泰回應，他有發邀請函來，有的是不發。

賴士葆以亞洲開發銀行（ADB）為例，指台灣身為創始會員國，雖被改稱「Taipei,China」中國台灣，仍持續參與並繳交約100萬美元會費，強調即使名稱遭矮化，仍應持續參與國際組織。「有去才有生命，沒有去就沒有生命」，肯定政府此次派員參與APEC，並指出年底深圳會議同樣應持續參與，認為唯有參加才能讓台灣聲音被國際聽見。

立委賴士葆質詢。（記者陳逸寬攝）

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