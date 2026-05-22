失智症協會拜會國民黨團 藍委：黨團已提出「失智症基本法」

台灣失智症協會今日拜會立法院國民黨團，帶來第一線照護現場的觀察與建議。（翻攝廖偉翔臉書）

台灣失智症協會今日拜會立法院國民黨團，帶來第一線照護現場的觀察與建議。國民黨立委廖偉翔表示，他們更清楚看見失智症家庭正在面對的壓力。國民黨團已經提出「失智症基本法」，他也將提出個別的版本，讓失智症防治與照護有更清楚的法律基礎與政策方向。

廖偉翔強調，面對高齡化社會，我們需要的不只是照顧現在的患者，更是建立一套讓每個家庭都能安心面對未來的制度。

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廖偉翔指出，失智症不是單一家庭的問題，而是整個高齡社會必須正面面對的國家課題。衛福部委託國衛院進行的全國失智症流行病學調查指出，全國65歲以上長者失智症盛行率已達7.99%，平均每人每年醫療費用支出高達53萬元。這還只是醫療支出，尚未完整反映家庭照顧、人力陪伴、工作中斷與社會支持不足所造成的沉重負擔。

廖偉翔表示，他去年7月質詢時，也特別針對「失智症防治照護政策3.0」提出檢討。從早期篩檢、診斷醫療、延緩病程，到後續長照服務與社區支持，失智照護不能只靠單點補助，更不能讓家屬獨自承擔照顧壓力。

「失智症照護不能只停留在政策口號，必須從制度面補上缺口。」廖偉翔說，包括更完整的資料統計、醫療與社福體系整合、依病程調整照護服務、延長追蹤關懷機制，以及支持家庭照顧者，都應該被納入專法思考。當然，失智症患者面臨的問題是全面性的，更需要政府統合各部門的力量，才能讓失智者和照護者獲得最大的支持。

廖偉翔表示，國民黨團已經提出「失智症基本法」，他也將提出個別的版本，讓失智症防治與照護有更清楚的法律基礎與政策方向。廖偉翔強調，面對高齡化社會，我們需要的不只是照顧現在的患者，更是建立一套讓每個家庭都能安心面對未來的制度。

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