馬英九出面駁失智錄影片佐證 作家分析：擺明是金溥聰手法

前總統馬英九出面說明自己的健康情形。（馬英九辦公室提供）

馬英九基金會財政紀律案持續延燒，馬英九妻子周美青昨（21日）晚間發聲，「為使英九日後之醫療需求及照護有妥善安排」，已請馬英九大姊馬以南擔任執行者，指出基金會事務後續將全數交由董事會處理。但馬英九稍早駁斥，「聲明未經本人同意，感到錯愕」。對此，作家王尚智認為，一紙聲明，七段影片，這擺明就是金溥聰的手法。「多麼高效率，難道這是馬英九自己能搞的？」

王尚智在臉書發文表示，馬英九聲明中的強烈用詞「錯愕遺憾、貪污犯」，無論用來對於周美青或蕭旭岑，都是過去幾十年馬英九言行所未見。目的就是基金會董事會的主導權，有人非拿下不可，連周美青至親的訴求也無視且要推翻。

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王尚智指出，影片中馬英九的眼神、談話狀態、講話用詞，已經不是過去嚴謹且尊重他人的同一個人。最荒唐的是，一輩子尊重周美青甚至經常公開「示弱」的馬英九，如今不是回頭與周美青溝通，而是「直接公開表達錯愕遺憾」，這可能是大眾第一次見到馬英九向周美青「叫板」。而且還徹底的、多層次的否定姊姊馬以南。

王尚智認為，單就馬英九的聲明稿來看，一切彷彿是一個極其縝密的頭腦，觸及且防禦著所有外界，包括家人對他失智與言行的刻意與扭曲。然而，也恰是這個「連周美青也可翻臉對抗」的非正常態度，完全證明了馬英九已經被完全操控的現實。

王尚智說，金溥聰完全無視周美青與馬家人，為了達到他私心目的，就是要把馬英九緊抓在手心。如今只剩馬英九基金會「現有的董事會成員」，能夠阻止金溥聰透過馬英九之名，稀釋董事會，最終控制董事會。

王尚智提及，除了戴遐齡，「廖繼彬、邱淑媞、賴幸媛」難道都是「金小刀的人馬」？同樣都無視周美青的意願，都要進入這場混亂局面？他認為，邱淑媞具醫藥公衛背景，比一般人更熟悉失智症狀與照護需要，應該表態一下。「難道接下來馬英九就要表達，他要暫時離開家，直接住在金溥聰安排的住處與任何醫療需要，開展他完全不需要親人的晚年人生？」

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