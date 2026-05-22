鄭麗文宜蘭婦女座談 吳宗憲缺席引關注

國民黨主席鄭麗文上午至宜蘭縣黨部，與近百位婦女幹部座談交流。（國民黨中央黨部提供）

國民黨宜蘭縣長參選人吳宗憲19日舉辦首場造勢活動，受邀站台的大咖中，不見黨主席鄭麗文；時隔4日，鄭麗文今天到宜蘭縣黨部與婦女幹部座談，吳宗憲也缺席，引發地方關注。吳宗憲競選辦公室回應，委員今天是出席立法院國民黨團甲級動員才未到場。

藍、白共推國民黨立委吳宗憲迎戰宜蘭縣長選戰，自吳出線後，鄭麗文及吳宗憲2人，尚未在宜蘭同框，19日吳的首場大型造勢時，鄭麗文未到場；鄭麗文今天上午出席宜蘭縣婦女菁英領袖成長營，吳則缺席，競辦回應是立院黨團發起甲級動員。

請繼續往下閱讀...

不過吳宗憲雖未現身，鄭麗文仍在座談中呼籲鄉親支持吳宗憲，並稱讚吳是法律人，做人實在正派，深具正義感，還是法律、會計、工業工程3個不同領域的碩士，非常優秀。

國民黨中央黨部於今天下午1點半發布新聞稿指出，鄭主席上午前往宜蘭縣黨部，與近百位婦女幹部座談交流。宜蘭縣議長張勝德、吳宗憲競選總部主任委員林建榮，縣黨部主委林明昌、宜蘭市長陳美玲及多位縣議員、地方幹部共同出席。

鄭麗文提及，宜蘭選情有強烈指標性，林姿妙縣長認真打拚，民進黨選不過她，就用司法恐嚇打壓，請大家用選票把台灣的正義找回來，宜蘭一定要贏，呼籲鄉親陪吳宗憲打贏年底選戰，進一步迎來2028年的重返執政。

對於張勝德為吳宗憲站台，鄭麗文說「我很少看到這麼優秀的政治人物」，有張議長跟吳宗憲，宜蘭絕對不可限量，大家不用聽地方上的閒話，謠言止於智者，宜蘭就是團結的國民黨團隊，大家共同迎接年底宜蘭的大團結與大勝利。

國民黨主席鄭麗文赴宜蘭與婦女幹部座談。（國民黨中央黨部提供）

宜蘭縣議會議長張勝德致詞。（國民黨中央黨部提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法