藍議員酸沈伯洋社子島論述 蔣萬安曝開發最快進度

台北市長蔣萬安說，社子島區段徵收計畫最快年底可望公告。（記者何玉華攝）

民進黨籍台北市長參選人沈伯洋在被徵召後的首場公開活動，被民眾突襲詢問對社子島開發的看法，直球正面回應讓人印象深刻，台北市議員林杏兒今在市議會批評沈的說法「只有青鳥才聽得懂」，追問蔣萬安目前社子島的進度。蔣萬安表示，都委會4月30日通過細部計畫修正案，近期會送到內政部土地徵收審議小組進行審議，最快今年底或明年上半年可以正式公佈實施區段徵收。

沈伯洋接受民進黨徵召後，首場公開活動於5月16日到台北保安宮參香祈福，接受媒體提問後，有民眾突襲式詢問對社子島開發的看法；沈伯洋直球回應說，社子島議題有維持原有環境與開發之間的平衡問題，2015年柯文哲上任後，都發局提出兩種方案，還有第三種，就是所謂的混合方案，要看混合的方案，有沒有辦法徵得到在地的認同。

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蔣萬安今（22）天到市議會進行專案報告，林杏兒提到沈伯洋的說法「可能是鳥話，因為只有青鳥才聽得懂，一般民眾可能聽不懂他在講什麼」，並說沈伯洋其實就是支持柯文哲、蔣萬安的做法，追問蔣目前社子島開發的進度籍計畫。

蔣萬安從歷史背景、救災安全等談起，又提到2016年ivoting投票通過生態社子島計畫，也依照此計畫完成主要計畫、細部計畫修訂、環境影響評估等，經過內政部土徵小組審議後，全面進行區段徵收程序。最後是安置部分，會有專案住宅進行配售配租，也提供包含弱勢戶、在地居民、所有權人相關的補助優惠。最後提到，都委會4月30日已通過細部計畫修訂，近期會送到內政部土地徵收審議小組審議，最快今年底、明年上半年審議通過後，就可以正式公布實施區段徵收。

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