批對手陣營炒作蘇巧慧胞妹舊聞 蘇競辦發言人：只會有反效果

吳思萱說，選戰期間，參選人應互比政見、執行力、創意，拿一個國際上得獎無數的設計團隊來比對一個涉嫌恐嚇取財的家族，只會適得其反。（蘇巧慧辦公室提供）

針對民眾黨批評民進黨立委、新北市長參選人蘇巧慧胞妹蘇巧純拿政府標案、前行政院長蘇貞昌創辦的「超越基金會」現任基金會董事涉及大量限制性標案，蘇巧慧競選辦公室發言人吳思萱今（22）日回應，前2天國民黨新北市長參選人李四川才被爆出胞弟在法庭上認罪，結果家族爭議未解之際，突然把過去查了又查、沒有違法的事情拿出來炒作，不僅令人疑惑，也只會有反效果。

吳思萱表示，蘇巧純是得過國際設計大獎的互動設計師，也常擔任國內外大獎評審，對手陣營提及標案，蘇巧純團隊只是承接下游的一小部分設計案，團隊未參與投標與評選，不知還要抹黑什麼，超越基金會從事的是公益與各領域達人的分享活動，成立以來都是在新北市政府監督下運作，每年都合法申報，接受新北市政府檢驗。

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吳思萱說，選戰期間，參選人應互比政見、執行力、創意，拿一個國際上得獎無數的設計團隊來比對一個涉嫌恐嚇取財的家族，只會適得其反。

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