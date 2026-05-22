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    首頁 > 政治

    棒球教練染指數十童！未把關遭監院糾正 台中教育局：全面檢討

    2026/05/22 14:30 記者蘇孟娟／台中報導
    台中棒球狼教練傷害數十學童，民進黨議會黨團抨擊台中把關及監督不力。（記者蘇孟娟攝）

    台中棒球狼教練傷害數十學童，民進黨議會黨團抨擊台中把關及監督不力。（記者蘇孟娟攝）

    台中驚傳國小棒球狼教練染指數十名學童，因學校漏查該教練有猥褻前科，導致傷害擴大，包括學校及教育局未善盡把關及監督責任，今遭監察院糾正；台中市教育局指出，全面檢討、嚴格把關教育人員進用資格。

    台中驚傳國小棒球狼教練被爆長期染指數十名學童，犯下90件強制猥褻等罪，事件因家長控訴才曝光，事後更被發現，該師狼教練到學校任教前有猥褻前科，學校渾然未覺，導致無法及時阻止傷害，引起嘩然；監察院調查，發現校方漏查行為人猥褻前科，以致狼教練長期在學校指導小球員，台中市教育局監督所屬學校辦理不適任人員通報及查詢顯有疏漏等，今包糾正學校及教育局。

    台中市教育局指出，2024年10月26日接獲通報後，第一時間已要求學校解除教練聘約，同時將其登載於不適任教育人員資料庫，並督導學校成立性別平等教育調查小組進行普查，針對學校未落實查詢不適任人員機制等行政疏失，已嚴懲究責，包括前任校長記大過2次並調離現職，現任校長申誡1次；另相關學務主管及承辦人員共6人分別核予申誡1至2次處分。

    教育局另指出，針對受害學生進行個案評估，分別啟動二、三級輔導機制，也全面啟動相關制度檢討，要求每校確實落實外聘人員進用前後的查詢義務，並留存查核紀錄，嚴格把關教練進用資格等。

    教育局強調，對於任何侵害學生身心安全之行為，絕對秉持零容忍立場，支持司法機關依法從嚴偵辦、從重量刑，並將持續檢討制度、強化管理機制，全面守護學生安全與受教權益。

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