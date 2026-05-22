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    首頁 > 政治

    桃園民政素人自導自演打造選舉短片 吸引網友關注

    2026/05/22 14:23 記者周敏鴻／桃園報導
    民政局素人演員穿上古裝扮起「鍵公公」、「網路大將軍」。（圖由桃園市政府提供）

    民政局素人演員穿上古裝扮起「鍵公公」、「網路大將軍」。（圖由桃園市政府提供）

    2026年九合一選舉再半年就到，桃園市政府民政局在臉書推出「Taoyuan淨選城市」影片，以賄選候選人「大寶」PK清廉候選人「阿青」的幽默手法，解析優質選民「可以做」、「不可以做」的事情，在民政局臉書專頁（https://www.facebook.com/share/v/1HWLAkVaEK/）上刊3天，吸引數千網友觀看影片。

    2分多鐘的影片故事敘述，今年首次要投票的「超超」，在街頭遇上風格極端的2位市議員候選人，1位是「鈔能力型」的大寶，四處忙著送鈔票、給好康，1位是正直親民的阿青，過程中阿青與大寶展開電玩般的PK決鬥，由阿青以絕招「廉政清心」打敗大寶的絕招「黑金介選」。

    影片中還訴說身為1位優質選民，應該恪遵「勿開賭盤、拒絕黑金、勿虛偽設籍當幽靈人口、勿散播假消息」等原則，並積極參與、勇於檢舉，再透過提供檢舉專線、檢舉獎金等資訊，鼓勵民眾共同守護公平選舉，努力讓桃園市成為「淨選城市」。

    影片以民政局長劉思遠為出品人，劇情由該局同仁自編自導自演，包括政風室科員戴可婕策劃、編劇並飾演阿青，宗教科員陳孟慧飾演超超、區政行政科助理員馮凱飾演大寶等，共花了近3個月才完成創作。

    素人演員們不僅演活了風格極端的候選人，還穿古裝扮起「鍵公公」、「網路大將軍」，細數造謠、詆毀、洗白等網路攻擊手法，就盼用幽默的手法，提醒民眾面對選舉期間的各種誘惑與亂象，仍要張大雙眼選賢與能。

    候選人「大寶」、「阿青」展開電玩般的PK決鬥。（圖由桃園市政府提供）

    候選人「大寶」、「阿青」展開電玩般的PK決鬥。（圖由桃園市政府提供）

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