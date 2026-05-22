「區區有飯店」恐讓業者雪上加霜 侯友宜：李四川應是整體構思

民進黨新北市議員張嘉玲（右）批評國民黨新北市長參選人李四川「區區有飯店」很荒謬，該政見恐怕只會讓新北現有飯店與民宿經營雪上加霜。（記者黃政嘉攝）

國民黨新北市長參選人李四川日前提出只要每區有特色，可提供公家土地去發展品質較好的觀光飯店，讓遊客留在新北消費；民進黨新北市議員張嘉玲批評李四川「區區有飯店」很荒謬，她接到業者陳情，說現在新北飯店住房率已不足，該政見恐怕只會讓新北現有飯店與民宿經營雪上加霜；侯友宜說，帶動觀光效應，飯店是選項之一，李四川應是整體構思，非單一蓋飯店。

張嘉玲在市政總質詢表示，李四川提區區有飯店的政見很荒謬，觀光牽涉到景點、活動、行銷等層面，只是興建飯店是無法讓觀光更好的，而且很多飯店業者陳情，現在新北飯店住房率已不足，這個政見恐怕只會讓新北許多現有的飯店與民宿經營雪上加霜。

請繼續往下閱讀...

她以中和為例，「中和蓋飯店要玩什麼？玩土地公嗎？」侯友宜回應，中和還有很多地方讓觀光客走走，宗教文化、微笑山線也是一種。張嘉玲回說「蓋香客大樓？」

民進黨議員鍾宏仁在質詢也說，李四川主張利用公有土地興建觀光旅館，恐怕是方向錯置，新北一般旅館住房率約42％、國際旅館約74%，市場尚未飽和，市府若再投入公地蓋旅館，形同與民間業者競利，對努力經營的業者並不公平。市府真正該做的是提供公共服務，發展各區特色，完善交通、景點串聯、活動行銷、租稅法令的協助，提產業發展的友善環境。

侯友宜表示，帶動觀光效應，飯店是選項之一，整個區位發展也是選項，有飯店元素當然最棒，將觀光做整合。

目前飯店是否已經飽和？觀光旅遊局長楊宗珉表示，飯店當然不會每天住滿，連假住房率當然較高，他說，觀光是整合的事項，有觀光飯店挹注到新北，大家在住宿選擇性也會增加。

侯友宜則說，李四川當時提的原意是老街活化，要有夜間經濟進來，所以把飯店留住人，是整體構思，不是單一蓋飯店。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法