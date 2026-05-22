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    首頁 > 政治

    新北美術館當年追加4億預算 李四川曝「我趁市長出國批了」

    2026/05/22 13:56 記者翁聿煌／新北報導
    國民黨新北市長李四川表示會持續強化三鶯在地交通建設，以交通帶動產業、促進觀光。（記者翁聿煌攝）

    國民黨新北市長李四川表示會持續強化三鶯在地交通建設，以交通帶動產業、促進觀光。（記者翁聿煌攝）

    國民黨新北市長參選人李四川自稱「工程川」，對工程建設有長期實務經驗，他日前參加鶯歌區企業座談時透露，當年新北市美術館因為工程難度高，建築工程流標10多次發包不出去，設計團隊建議要追加4億元預算，當時新北市長朱立倫對此感到為難，李四川笑說，他趁朱立倫出國由他代理市長時「就把追加預算批了」，才有今天的漂亮的新北市美術館。

    新北市美術館位於鶯歌區大漢溪畔，由知名建築師姚仁喜團隊設計，以大漢溪河岸「如蘆葦叢中浮現的建築」為設計靈感，外觀由高低錯落的鋁管立面構成，營造隨風搖曳的律動感，由於設計施工難度高，致使建築成本大增，原本編列的預算不足，讓有意參與興建的廠商卻步，發包10多次還是流標，後來市府增加預算，完工時興建預算達30億元。

    李四川日前參加鶯歌區陶瓷老街商家與在地人士的座談，議員呂家愷肯定李四川在副市長任內為地方建設做的努力，還掛上「得川家康」的布條，呼籲大家支持李四川，才能確保新北市民幸福安康。

    台北大學新北市校友會理事長林育騰建議，三峽鶯歌地區包括陶瓷博物館、新北市美術館和老街，其實有許多景點，就像一顆顆的珍珠，可惜無法串成珍珠項鍊，希望李四川未來若能當市長，能夠結合捷運三鶯線將觀光資源串連整合，振興三鶯地區旅遊發展。

    李四川強調，鶯歌陶瓷是在地的獨特產業，產業轉型必須與時俱進，讓產業二代有網路推銷、創新經營的舞台，李四川並以日本百年廠家為例，產品具有獨特性，就能持續帶動觀光，「讓人家非來不可」，他也會持續強化在地交通建設，以交通帶動產業、促進觀光，創造更多青年就業機會，讓更多年輕人願意留在鶯歌打拚。

    新北市美術館由知名建築師姚仁喜團隊設計，造型融入大漢溪的蘆葦意象。（記者翁聿煌攝）

    新北市美術館由知名建築師姚仁喜團隊設計，造型融入大漢溪的蘆葦意象。（記者翁聿煌攝）

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