美暫緩140億對台軍售？ 牛煦庭喊話賴清德：要川普說話算話

國民黨立委牛煦庭。（資料照）

美國海軍部代理部長曹洪（Hung Cao）21日於參議院聽證會表示，為確保伊朗戰爭所需彈藥存量，美方目前已暫停總額140億美元對台軍售案。對此，國民黨立委牛煦庭表示，若第二波發價書如期送達就依程序進行，若未送達，應檢視台美關係是否「史上最好」。他並喊話總統賴清德，若接獲川普來電宣布取消140億軍購案，應在通話中勇敢回應「說話要算話」。

牛煦庭今天接受廣播節目「千秋萬世」主持人王淺秋專訪指出，對台軍購被川普視為跟中國打交道的籌碼，然而曹洪搬出的理由是，美國對伊朗戰爭，需要確保彈藥齊備，但他認為都是表面上的說法，剛好趁這個機會，檢視台美關係是否史上最好，賴政府必須重新認識美國，如果第二波的發價書不來，必須了解為什麼不來的原因。

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牛煦庭表示，按照過去民進黨的慣性，川普願意跟賴清德對話，民進黨一定是張燈結彩，巴不得大家一起放鞭炮歡慶普天同慶，可是這一次卻異常的低調、非常慎重的處理，就表示這件事已經發生了根本的改變，大家都很擔心，他為賴清德捏把冷汗，這個電話接也不是，不接也不是。

牛煦庭說，這就是國際現實的無情，要去講說什麼川普是正義的一方「是不可能的事嘛！」軍購案在國內引發這麼大的動盪，付出這麼大的成本，如果川普打電話給賴清德，只是要宣布140億元對台軍購取消，希望賴清德能夠在電話中對川普勇敢說出「說話要算話」。

牛煦庭表示，川習會釋出很多訊號，對我國國家安全來講很是很大的危機，川普明顯就是要把台灣當成籌碼，賴政府卻是十分被動，尤其是賴政府沒有辦法跟中國大陸對話，確保彼此之間不要誤判情勢，就連美國跟伊朗爆發戰爭，彼此之間溝通都還是有管道，賴政府卻把它全部切斷，讓人無法理解。

牛煦庭批評，綠營談到兩岸的時候，只想做國內的政治操作，不是很認真嚴肅的在面對這個問題，只是要扣藍白是中共同路人的帽子，只是要激起「台灣人被欺負的悲情意識」，投票給民進黨，但現在的局勢空前危險。首先沒有辦法判斷情勢；再者整個陷入被動，在這個狀況下，「誰打電話給你，都不是好事」。

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