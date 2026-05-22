白提案要求外交部向美方表達嚴正立場 綠反嗆：面對共機威脅裝眼瞎？

民進黨團幹事長莊瑞雄。（資料照）

民眾黨團今天在立法院會提案指出，美國總統川普多次以「小偷」形容台灣晶片產業，對我國人民長年努力所累積的經濟成就予以貶抑，不僅有違事實，更對我國際形象與國家尊嚴造成負面影響，建請立法院作成決議，促請外交部向美方表達嚴正立場，全案逕付二讀，交付協商。對此，民進黨團幹事長莊瑞雄表示，當民眾黨團因川普稱總統賴清德為「那個人」而生氣的時候，中共軍機也一直在威脅台灣，民眾黨團是假裝眼瞎嗎？

莊瑞雄表示，藍白的理由莫名其妙、令人啼笑皆非，光聽藍白的發言，好像美國與台灣發生了什麼事、關係非常緊張，國會要主張趕快去跟美國斷絕關係。當川普一句話讓藍白跳腳，中共軍機一直繞台威脅台灣的時候，怎麼沒出來訐譙一下？

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民眾黨團今天在立法院會提案表示，川普屢次發表貶抑台灣人民及產業的不當言論，及對我國國家元首的輕蔑表述，促請外交部及各駐外館處，立即透過正式外交管道向美國在台協會（AIT）及美國政府表達嚴正立場，以維護國家尊嚴與國格，促使台美關係繼續在對等、尊嚴等原則基礎上，持續深化安全、經貿及科技等各領域的合作。

國民黨立委洪孟楷發言時表示，當面臨世界對中華民國的汙衊，只要是中華民國國民都應該要站出來反對。這次川普再稱台灣偷晶片，如果台灣不是小偷的話，為什麼過去到現在，沒看到政府公開強硬的說明，告訴美國政府這不是事實？當美國已經在大街罵人，我們卻只能在小巷澄清，甚至不敢澄清，中華民國的國格誰來捍衛？

洪孟楷說，台灣的矽盾、半導體高科技都是好幾代工程師用爆肝、用專業、用熱情、用能力搭建出來的，他代表國民黨團來支持民眾黨團的提案，這是政府早就該做的事情，「難道因為川普是現在世界上最有權力的人，我們面對他就要矮半截嗎」？

洪孟楷強調，任何人擔任中華民國總統都應該捍衛中華民國的尊嚴，這就是國民黨團的主張，也因此2028年若政黨輪替的話，只要國民黨執政的一天，絕對不會放任這樣的言論蔓延，更要讓全世界知道台灣的矽盾、半導體是台灣人智慧打拚的成果。

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