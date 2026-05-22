國民黨宜蘭員山鄉長張宜樺涉貪羈押，縣府派主秘吳明珍代理鄉長。（記者王峻祺攝）

國民黨籍宜蘭縣員山鄉長張宜樺涉嫌侵占百萬代理村長事務費，被依違反貪污治罪條例侵占公有財物罪羈押禁見，依地方制度法規定，張宜樺被停職，宜蘭縣政府考量維持鄉務運作，派員山鄉公所主任秘書吳明珍代理鄉長一職。

2020年員山鄉中華村長許正東被罷免，張宜樺指派鄉公所專員黃清堯代理，隨後又委任黃代理湖北村長，張宜樺被控利用鄉長職權，要求黃清堯交出代理村長事務費，支付他個人開銷，檢方初估侵占公款上百萬元。

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檢方另查出，前湖北村長李永和因虛偽遷徙戶籍，2年前被判當選無效解職，黃清堯代理期間，被要求每月將代理村長剩餘事務費約4萬元，匯到已非村長的李永和帳戶，李再拿現金給張宜樺，張、李對此解釋不清，張更否認私用。

張宜樺等人被檢舉，檢方啟動調查，本月12日朝侵占公有財物罪偵辦，13日訊後聲押張宜樺、李永和，法院裁定准押。張宜樺否認侵占，但李永和坦承犯行。張宜樺依法停職，宜蘭縣府收到裁定書後，派現任主秘吳明珍代理鄉長。

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