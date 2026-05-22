為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    國民黨宜蘭員山鄉長張宜樺涉貪羈押 縣府派主秘吳明珍代理鄉長

    2026/05/22 12:32 記者王峻祺／宜蘭報導
    國民黨宜蘭員山鄉長張宜樺涉貪羈押，縣府派主秘吳明珍代理鄉長。（記者王峻祺攝）

    國民黨宜蘭員山鄉長張宜樺涉貪羈押，縣府派主秘吳明珍代理鄉長。（記者王峻祺攝）

    國民黨籍宜蘭縣員山鄉長張宜樺涉嫌侵占百萬代理村長事務費，被依違反貪污治罪條例侵占公有財物罪羈押禁見，依地方制度法規定，張宜樺被停職，宜蘭縣政府考量維持鄉務運作，派員山鄉公所主任秘書吳明珍代理鄉長一職。

    2020年員山鄉中華村長許正東被罷免，張宜樺指派鄉公所專員黃清堯代理，隨後又委任黃代理湖北村長，張宜樺被控利用鄉長職權，要求黃清堯交出代理村長事務費，支付他個人開銷，檢方初估侵占公款上百萬元。

    檢方另查出，前湖北村長李永和因虛偽遷徙戶籍，2年前被判當選無效解職，黃清堯代理期間，被要求每月將代理村長剩餘事務費約4萬元，匯到已非村長的李永和帳戶，李再拿現金給張宜樺，張、李對此解釋不清，張更否認私用。

    張宜樺等人被檢舉，檢方啟動調查，本月12日朝侵占公有財物罪偵辦，13日訊後聲押張宜樺、李永和，法院裁定准押。張宜樺否認侵占，但李永和坦承犯行。張宜樺依法停職，宜蘭縣府收到裁定書後，派現任主秘吳明珍代理鄉長。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播