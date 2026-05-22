立院行銷花蓮西瓜 韓國瑜對卓榮泰喊話辛苦了：總質詢拖到快端午節

花蓮縣農會22日於立法院舉辦「花蓮大西瓜節行銷記者會」，立法院長韓國瑜（右二）、國民黨立法院黨團總召傅崐萁（左二）合力現切大西瓜，並與出席的藍白立委一同品嚐。（記者羅沛德攝）

花蓮縣農會今（22）日於立法院康園前廣場舉辦「2026花蓮大西瓜行銷記者會」，立法院長韓國瑜致詞時表示，剛才人家把西瓜端給他，他趕快端過去給行政院長卓榮泰說，「辛苦了，一個總質詢拖到快端午節了，趕緊吃點西瓜」。

韓國瑜表示，花蓮沙、脆、甜的西瓜今天來到立法院，希望大家一起為農民打氣加油。去過花蓮就知道「好山好水好西瓜」，這幾年花蓮人很辛苦，風災、堰塞湖潰堤，天災不斷，不過善良純樸的花蓮人，包括西瓜及各種蔬果人人都愛，剛才人家把西瓜端給他，他趕快端過去給卓榮泰說，「辛苦了，一個總質詢拖到快端午節了，趕緊吃點西瓜」。

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韓國瑜說，希望大家今年夏天有機會多去花蓮走走，不光是看看花蓮善良的老百姓，也為花蓮的觀光業多打氣加油，欣賞花蓮的好山好水，吃一口甜美的西瓜。西瓜利尿、健胃、整腸，看到甜美的西瓜就知道夏天要來了。

韓國瑜呼籲全台好朋友不要光是把眼光看向高科技、台積電，股票多少錢，台灣還有更重要的百工百業，農友、基層都需要大家的關心，一起來愛台灣，尤其現在世界193個國家，有30個國家正在戰爭，告訴我們能源自主、農業自主非常重要，台灣四面環海，一定要強烈支持農業，確保糧食安全，每一家百姓的柴米油鹽醬醋茶，政府一定要打理照顧，重視農民、勞工朋友，就是重視台灣的現在與未來。

國民黨團總召傅崐萁說，花蓮大西瓜之所以深受消費者喜愛，來自得天獨厚的自然環境。主要產區位於秀姑巒溪、花蓮溪及萬里溪流域，擁有排水良好的沙礫地質、潔淨水源與充足日照，加上生長期間需累積約1200度積溫熟成，讓每顆西瓜充分吸收陽光能量，造就果肉細緻、甜度飽滿、口感沙脆的獨特品質，成為夏季最受歡迎的國產水果之一。

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