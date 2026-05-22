李四川喊放寬公托樓層限制 侯友宜：避難考量中央現行限制較佳

新北市長侯友宜今赴市議會接受市政總質詢。（記者黃子暘攝）

國民黨新北市長參選人李四川提出校校有公托、放寬公托設置樓層限制等政見。新北市議員彭佳芸今（22）日質詢表示，學校設公托新北早已推動10幾年，教育局也統計活化校已2600多間，為何李四川總講得好像現任市議員、市府沒有爭取、沒有做？她也詢問市長侯友宜是否同意放寬公托設置須在3樓以下限制？侯友宜說，新北已有55間學校公托，至於樓層限制牽涉到幼兒避難考量，目前看來中央規定的3樓限制對孩子比較好。

侯友宜說，學校設置公托從他在當前新北市長朱立倫的副市長時就開始推動，至今已建置55校，政策推動已10幾年，有閒置空間就盡量用，大家討論政策很好，讓孩子從0歲到15歲都可以放在學校，這不是很棒嗎？

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彭佳芸質疑，照李四川說法做不到校校有公托，莫非是侯友宜、朱立倫失職？侯友宜回應，設置要視學校空間狀況與托育需求，市府都會做好評估。

彭佳芸進一步表示，李四川主張「現行法規限制公托中心只能設在3樓以下，因此許多學校的閒置教室並未被妥善運用，未來若能夠調整樓層的限制，就能讓學校成為托育環境」，但法規限制樓層高度，是考量到幼兒避難、消防問題，不能因為空間需求而犧牲避難安全，如果國民黨參選人主張法規不合理，現在藍營在立法院是多數，侯友宜是否要溝通推動修法？

侯友宜說，目前以中央規定的3樓以下限制來推動，他覺得對孩子比較好。

彭佳芸也關心敬老卡功能擴大至消費功能，侯友宜表示，敬老卡原意是鼓勵長輩外出，這段時間不斷在跟專家諮詢消費型敬老卡是否有助長輩外出、促進心理健康，6月1日會向大眾說明。

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