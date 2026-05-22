為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    李四川喊放寬公托樓層限制 侯友宜：避難考量中央現行限制較佳

    2026/05/22 12:06 記者黃子暘／新北報導
    新北市長侯友宜今赴市議會接受市政總質詢。（記者黃子暘攝）

    新北市長侯友宜今赴市議會接受市政總質詢。（記者黃子暘攝）

    國民黨新北市長參選人李四川提出校校有公托、放寬公托設置樓層限制等政見。新北市議員彭佳芸今（22）日質詢表示，學校設公托新北早已推動10幾年，教育局也統計活化校已2600多間，為何李四川總講得好像現任市議員、市府沒有爭取、沒有做？她也詢問市長侯友宜是否同意放寬公托設置須在3樓以下限制？侯友宜說，新北已有55間學校公托，至於樓層限制牽涉到幼兒避難考量，目前看來中央規定的3樓限制對孩子比較好。

    侯友宜說，學校設置公托從他在當前新北市長朱立倫的副市長時就開始推動，至今已建置55校，政策推動已10幾年，有閒置空間就盡量用，大家討論政策很好，讓孩子從0歲到15歲都可以放在學校，這不是很棒嗎？

    彭佳芸質疑，照李四川說法做不到校校有公托，莫非是侯友宜、朱立倫失職？侯友宜回應，設置要視學校空間狀況與托育需求，市府都會做好評估。

    彭佳芸進一步表示，李四川主張「現行法規限制公托中心只能設在3樓以下，因此許多學校的閒置教室並未被妥善運用，未來若能夠調整樓層的限制，就能讓學校成為托育環境」，但法規限制樓層高度，是考量到幼兒避難、消防問題，不能因為空間需求而犧牲避難安全，如果國民黨參選人主張法規不合理，現在藍營在立法院是多數，侯友宜是否要溝通推動修法？

    侯友宜說，目前以中央規定的3樓以下限制來推動，他覺得對孩子比較好。

    彭佳芸也關心敬老卡功能擴大至消費功能，侯友宜表示，敬老卡原意是鼓勵長輩外出，這段時間不斷在跟專家諮詢消費型敬老卡是否有助長輩外出、促進心理健康，6月1日會向大眾說明。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播