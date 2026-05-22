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    首頁 > 政治

    藍委立院國是論壇「伯洋體」發言 徐巧芯稱已經很多人在模仿

    2026/05/22 14:03 記者林欣漢／台北報導
    國民黨立委陳菁徽以「伯洋體」發表對總統賴清德就職2週年的看法。（圖由陳菁徽辦公室提供）

    國民黨立委陳菁徽以「伯洋體」發表對總統賴清德就職2週年的看法。（圖由陳菁徽辦公室提供）

    民進黨台北市長參選人沈伯洋回答問題侃侃而談，卻被藍營以「伯洋廢話體」揶揄。國民黨立委陳菁徽今日於立法院會國是論壇，以「伯洋體」發表對總統賴清德就職2週年的看法。國民黨立委徐巧芯也諷刺，「伯洋廢話體」已經很多人在模仿，在政壇彼此問候的時候，若不知道跟別人聊天要聊什麼的時候，就可以拿出來用，她覺得這對社會還是滿有貢獻的。

    陳菁徽表示，為什麼賴清德總統就職2週年，他的滿意度會那麼低。首先，我們必須理解，一個總統的施政，如果讓大家都很滿意，那它的滿意度就會非常高。那為什麼會低？就是因為在滿意與不滿意之間，選擇不滿意的人，已經超越了選擇滿意的人。所以在滿意度的生態系當中，賴清德的滿意度很低，這是AI分析出來的人民之槌，重重的敲在賴清德的滿意度上。

    陳菁徽指出，其實賴總統一直在思考，民眾期待為何沒被滿足。這是一個相對的問題，因為期待是心理狀態，現實是物質狀態，這兩者如果沒有對齊，就會陷入無限城的輪迴。當期待走的得比現實還要快，現實就沒辦法對齊期待。所以賴總統滿意度低，就需要讓滿意度低的人，去對齊滿意度高的人，這樣滿意度的生態系，才會達到一個正向無限城的輪迴。

    陳菁徽說，民眾期待政府做正事，但賴清德卻是搞大罷免。當期待的事情沒有發生，發生的事情超乎預期，這就叫現實沒有對齊期待，滿意度自然不高。而賴總統之所以發動大罷免，是因為國會表決會輸；為什麼會輸？因為票不夠多。為了讓不夠多的票變多，就必須讓對手的票變少。當對手變少、自己變多，本來會輸的表決就會變成會贏的表決，這就是賴清德必勝的生態系，這也是賴清德期待的三度空間治理能力。

    陳菁徽還說，大罷免之所以會讓滿意度下降，是因為造成勞民傷財與社會撕裂。當社會因為大罷免而產生了大撕裂，就會讓台灣的生態系空轉一年。當政府的作為，沒有對齊人民的期待，大罷免最終當然就是大失敗，在賴清德的滿意度生態系當中，當然也是大失敗。

    陳菁徽表示，如果賴總統跟民進黨能夠聽懂以上的建議，那就表示他們有崇高的靈魂，而且會情不自禁流下眼淚，如果他們聽不懂以上的建議，那麼賴清德滿意度的生態系，就無法對齊台灣人民的期待，他的滿意度只會越來越低。

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