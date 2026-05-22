美暫停對台軍售？沈榮欽示警鄭麗文恐趁勢重整疑美論戰線

美國總統川普。（法新社）

美國海軍部代理部長高雄（Hung Cao）21日出席參議院聽證會表示，為了確保伊朗戰爭所需的彈藥存量，美國目前已暫停總額140億美元的對台軍售案，國民黨立委徐巧芯表示，總統賴清德堅持台獨立場，美方可能擔憂台灣購買武器目的是不是為了要發動戰爭？問題在於賴清德對國際社會傳遞錯誤訊息，才會造成相關疑慮。對此，加拿大約克大學副教授沈榮欽表示，如今國民黨黨中央的預測，雖然不完全正確，理由也和高雄所述不一致，但是方向大概正確，恐怕會讓鄭麗文找到機會重整被國民黨立院黨團打趴的窘境，利用機會捲土重來，並且配合中共大量製造疑美論，不可不慎。

沈榮欽在臉書PO文表示，川普受訪時表示要將台灣軍售作為談判籌碼，要和習近平與賴清德討論後決定。高雄則是指美國生產彈藥不足以應付伊朗，所以暫緩。兩者的原因不盡相同，對台軍售不是美國代理海軍部長所能決定的，所以高雄說話的份量一定不如川普。而他在聽證會上也表示，只是暫緩對台軍售，未來仍會持續，但何時恢復交由戰爭部長赫格塞斯（Pete Hegseth）與國務卿魯比歐（Marco Rubio）決定，高雄的說法是否一錘定音仍要觀察。

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沈榮欽指出，儘管如此，但是也要注意兩件事，第一，美國委員會的聽證會，很多是有議程的，換句話說，高雄會事先知道國會議員要問的問題，國會議員也會大概知道作證者要回答的方向。因此有時政府會透過國會聽證會對外釋放消息。不過若是如此，僅由「海軍代理部長」釋放仍不算平常；第二，在美國國會聽證會作偽證或不實陳述，是有法律責任的，可能會處罰款或五年以下的徒刑，因此高雄若完全無所本，是不敢這樣說的。

沈榮欽續指，總統府秘書長昨天還對軍售表示樂觀，表示總統府對此一無所悉，原因高雄也說了，因為美方尚未與台灣聯絡此事，國民黨中央事前一直散播，川習會之後可能會取消美國對台的140億元軍售，因此不需要8000億，只要3800億，當時也有中方人士以同樣方式預測。

沈榮欽直言，如今國民黨黨中央的預測，雖然不完全正確（不是取消，而是暫緩），理由也和高雄所述不一致（不是因為川習會，而是美伊戰爭，而且美國武器產量不足是事實），但是方向大概正確，恐怕會讓鄭麗文找到機會，重整被國民黨立院黨團打趴的窘境，利用機會捲土重來，並且配合中共大量製造疑美論，不可不慎。

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