民眾黨團促國防部追第二批軍購發價書 立院逕付二讀交協商

5月22日立法院院會。（記者陳逸寬攝）

外媒報導，美國海軍部代理部長高雄（Hung Cao）指美國正暫停一項價值140億美元的對台軍售案。民眾黨團今天在立法院會提案，要求國防部應積極掌握並追蹤第二批軍購發價書進度，敦促美方依既定時程履行交付義務，確保我國防建設如期推進。院會處理時將提案逕付二讀，交付協商。

民眾黨團今天在院會中提案指出，有鑑於美國國務院於今年已陸續通過5項對台軍購發價書（LOA），以具體行動支持我國強化自我防衛能力；同時，美國在台協會（AIT）及美國跨黨派國會議員亦多次公開表達對臺軍售之支持，顯示台美安全合作早已建立穩固互信與制度化基礎。

請繼續往下閱讀...

提案指出，近期美國總統川普於與中國國家主席習近平舉行雙邊峰會前，公開表示第二批對台軍售案之核定「取決於中國」（It depends on China.），並於專訪中將對台軍售形容為「重要協商籌碼」。相關言論不僅偏離既有台美互動慣例，亦有將對台安全承諾工具化、籌碼化之虞，嚴重動搖雙邊互信基礎，違背「台灣關係法」及相關對台政策文件所揭示的原則與精神。

提案內容表示，川普總統多次以「小偷」形容台灣晶片產業，對我國人民長年努力所累積的經濟成就予以貶抑，不僅有違事實，更對我國際形象與國家尊嚴造成負面影響，與台美長期以來在高科技供應鏈及經貿合作上的夥伴關係相互扞格。

民眾黨團表示，為確保並鞏固台美民主夥伴關係的穩定發展，並持續推動立法院於5月8日通過的「保衛國家安全及強化不對稱戰力計畫採購特別條例」，避免因境外勢力政治干擾而影響我國防自主與戰力建構，建請院會作成決議：

一、外交部與國防部應公開呼籲美方恪守既有對台政策基礎，包括『台灣關係法』、『三個聯合公報』及『六項保證』，國防部應積極掌握並追蹤第二批軍購發價書進度，敦促美方依既定時程履行交付義務，確保我國防建設如期推進。

二、我國長期作為美國重要經貿夥伴及軍購主要來源，不僅於國防採購上投入鉅額資源，亦在半導體供應鏈穩定與農產品採購等面向，對美方作出具體貢獻，另就我國於『對等貿易協定』（ART）所承諾的整體對美採購規模亦展現高度誠意。基此，對於美國總統川普屢次發表貶抑台灣人民及產業的不當言論，及對我國國家元首的輕蔑表述，促請外交部及各駐外館處，立即透過正式外交管道向美國在台協會（AIT）及美國政府表達嚴正立場，以維護國家尊嚴與國格，促使台美關係繼續在對等、尊嚴等原則基礎上，持續深化安全、經貿及科技等各領域的合作。

立法院會開會時，朝野溝通後達成共識，包括各黨團同意本案不作提案說明，並不表決，逕付二讀，交付協商。本案處理時，會議主席、立法院長韓國瑜表示，民眾黨團提議逕付二讀，依照黨團共識，本案逕付二讀交付黨團協商，並由民眾黨團負責召集協商。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法