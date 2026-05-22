三重不當第二！侯友宜：二辦會改名、圖書第二總館可交新市長命名

彭佳芸關心二辦進度，詢問是否會如期今年底完工？也希望市府再考慮二辦、第二總館命名問題。（記者黃子暘攝）

新北市三重區現有新北市府第二行政中心、新北市立圖書館第二總館正在推動建設，二辦預計年底完工。新北市議員彭佳芸今（22）日在總質詢中詢問，2棟建物名稱是否已經定案？不希望三重人總是「第二」。市長侯友宜說，二案名字都會改掉，二辦是一個安全指揮系統、守護市民的安全中心，未來災害應變中心等都會搬移過去，二辦名稱一定是呼應其功能，現在也正好在討論，第二總館希望進度先趕上來，命名是最後，也可能交給下一任市長命名。

彭佳芸關心二辦進度，詢問是否會如期今年底完工？也希望市府再考慮二辦、第二總館命名問題，2項建設都是三重人的驕傲，不希望讓三重人感覺總是「第二」。

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侯友宜回應，二辦按照進度施工中，預計年底完工，正好現在也在討論名稱；二辦落成在即，警察、衛生、交通、水利、消防局都會搬遷過去，以及災害應變中心等也會搬過去，二辦「不是備援系統」，而是一個安全指揮系統，守護市民安全的中心，建物名稱會符合其功能。

至於第二總館，侯友宜表示，此案希望先把進度趕上來，命名一定是最後一環，第二總館會改名字，至於在這段時間改，還是交給下一任市長來命名，都可以討論。

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