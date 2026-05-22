槓金溥聰沒委託書 李德維：發稿蓋基金會的章就代表馬英九的意思？

馬英九基金會董事李德維。（記者田裕華攝）

前總統馬英九指控馬英九基金會前執行長蕭旭岑、王光慈破壞財政紀律一事延燒，前國安會秘書長金溥聰日前表示是馬英九委託他來處理此事，但三人調查小組遲不見馬英九委託書，質疑其代表性。三人調查小組發言人李德維今受訪直言，「有人寫一寫，蓋一個基金會的章，就彷彿代表馬總統的意志」，這會有很大的疑問；李也奉勸基金會成員，現在都已經變成這樣子，真的要為達目的不擇手段嗎？

李德維表示，至今完全沒有看到委託書。三人小組在跟基金會要求資料的時候，的確也希望看到基金會把相關的授權書能夠拿出來，到底是授權了誰？而授權的範圍到哪裡？因為畢竟在財團法人法裡，董事長的某些職權是沒有辦法委託任何一個人的，所以在這部分，確實他們沒有看到過相關的資料。

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媒體詢問，外界認為金溥聰的動作可能是要鬥蕭旭岑。李德維表示，他不希望看到這樣子的做法，他認為還是要從良善面來出發，因為的確這樣的做法引發了社會大眾，尤其是馬家人的不安，他真的覺得這樣子的做法是非常可議的。而基金會也不要隨便寫了一份新聞稿，蓋上馬英九基金會，就彷彿是馬總統的意思，這樣有很大的疑問跟問題。

媒體詢問，所以27日是否會召開記者會？李德維表示，27日的部分跟三人小組還有其他的董事無關，這只是馬英九基金會所發出的一個聲明，他們到底要怎麼做是他們的自由。但他再三地提醒，千萬不要逾越法律，三人小組非常堅定，只要基金會逾越了法律，他們一定追究到底。

李德維也奉勸基金會成員，現在都已經變成這樣子了，真的要為達目的不擇手段嗎？人還是應該厚道一點。雖然他和馬英九沒有部屬關係，但很多人都跟馬英九多年，沒有人願意看到演變成這樣。而基金會一再地用所謂的新聞稿，「就有人寫一寫，蓋一個基金會的章，然後就彷彿代表馬總統的意志」，這才是讓大家覺得最感嘆的部份。

李德維強調，三人調查小組的腳步是不會停止的，馬家人也不會介入。3月27董事會的決議就是相關的內容必須由三人小組提報董事會了以後，再由董事會決定怎樣來對外做說明；至於說明到什麼樣的程度，後續要由董事會來做決定，不是三人小組可以越俎代庖的。

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