李四川政見打擊侯市府？ 侯友宜：候選人都可提重視議題

新北市議會今進行市政總質詢，民進黨市議員周雅玲 （站者右2）、廖宜琨 （站者左2）皆拿國民黨新北市長參選人李四川提的新北政見，檢視市府市政現況。（記者黃政嘉攝）

新北市議會今進行市政總質詢，民進黨市議員周雅玲、廖宜琨皆拿國民黨新北市長參選人李四川提的新北政見，檢視市府市政現況，包括「路平燈亮水溝通」如在打擊侯市府做不好，新北大巨蛋選址說有高鐵是最好的，是否會推翻現在兩處選址？以及樹林鶯歌鐵路地下化可以做得到？侯友宜回應，候選人都可提出自己重視的議題，樂觀其成，大巨蛋選址會再跟大家報告，鐵路地下化會再評估。

周雅玲表示，「全球幸福城市指數」新北市名列第44名，不過李四川提讓新北「路平、燈亮、水溝通」，以及死前走訪三峽拜訪青農說樣「擦亮新北茶」，她強烈不解，此舉如同在打擊侯市府團隊，說團隊做不好？

請繼續往下閱讀...

侯友宜說，每人都有話語權給予尊重，每個候選人都重視這個議題，因為是基本功嘛，想辦法每天把基本功做好，「一個城市再偉大，都有不足地方，每個候選人都可提出重視的議題」，若沒有進步，也不會得到全球（幸福城市指數）肯定，好還要更好，候選人也是，候選人願景想法，他樂觀其成。

廖宜琨則以新北大巨蛋選址為例，他說，李四川心目中盼遠離住宅區，有高鐵的大眾運輸是最好的地方，但他問目前樹林、淡水兩處可能選址都沒有高鐵呀，他認為李四川是站在台北角度看新北，把新北當跳板，「沒有很了解新北」，他擔心後續選址會因此被推翻，會哭訴無門．

侯友宜回應，李四川的意思應是指交通較方便的地方，當然交通絕對是重要考量之一，他之後報告會再說明選址原因，「市政是延續的」，不管誰當選，選址必然有其考量之處。

廖宜琨也說，李四川日前也提到要樹林、鶯歌鐵路地下化，不過過去他也曾提同樣議題，未獲實際具體回應，怎麼李四川提出來，就好像他可以做到？真的做這麼差，怎麼會拿到幸福城市？他覺得這變李四川政見，對侯市府不公平。

捷運局長李政安回應，鐵路地下化還是有很多困難，長遠方向來看還是可以做；侯友宜則說，會再評估，投資是蠻大的，現階段困難度很高。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法